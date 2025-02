Celestini über Shaqiri: «Ich liebe diesen Typen» Fabio Celestini adelt Xherdan Shaqiri. Auf dem Platz fliegen zwischen Coach und Spieler jeweils die Fetzen. 19.02.2025

Fabio Celestini und Xherdan Shaqiri: Das passt. «Ich liebe diesen Typen», offenbart der FCB-Coach bei blue Sport. Zur Liebe zwischen den beiden gehören auch Fetzereien.

«Auf dem Feld sind wir böse zueinander», sagt Fabio Celestini über Xherdan Shaqiri.

Seit der Rückkehr von Shaqiri im August 2024 spielt der FCB in der Super League wieder mit den Besten mit.

Fabio Celestini ist bei Xherdan Shaqiri voll des Lobes. Im August 2024 kehrte der Offensivspieler zu seinem Jugendklub ans Rheinknie zurück. Nach Startschwierigkeiten hat Shaqiri in der Super League voll eingeschlagen. Acht Tore und elf Vorlagen hat er beim FCB in der laufenden Saison in der Super League beigesteuert.

«Ich liebe diesen Typen», sagt Celestini bei blue Sport. Einen Typen, den er erst lieben lernen musste. Bei Shaqiris Ankunft im Spätsommer kannte Celestini seinen neuen Schützling auf persönlicher Ebene noch nicht. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Team. «Er ist ein fantastischer Spieler, aber eine noch bessere Person.»

Emotionen und Ehrgeiz

Teilweise fliegen zwischen Celestini und Shaqiri auch die Fetzen. «Auf dem Feld sind wir böse zueinander», so Celestini über das FCB-Aushängeschild. «Ich liebe das mehr, als einen sehr ruhigen Typen. Shaq ist sehr transparent. Viele Emotionen, viel Leidenschaft.»

Wie Celestini hat Shaqiri nur den Sieg vor Augen. «Er will gewinnen, gewinnen, gewinnen.» Shaqiri stelle sich gegen alle, wenn es darum gehe, zu gewinnen.

Dass Celestini Shaqiri im Januar zum Captain beförderte, war für ihn keine Frage. Die Winterpause war der optimale Zeitpunkt, die Binde dem 33-Jährigen zu übergeben. «Er hat auf dem Feld alle seine Qualitäten und sein Leadership gezeigt. Es war absolut klar, dass Shaq unser Captain sein muss.»

Auch am Samstagabend wird Shaqiri die Bebbi als Captain aufs Feld führen. Der FCB trifft auswärts auf St.Gallen und will mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung wieder übernehmen. blue Sport überträgt das Spiel live, Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

