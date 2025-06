Fabio Celestini und Basel gehen offenbar getrennte Wege

Fabio Celestini ist in der kommenden Saison wohl nicht mehr Trainer des FC Basel. KEYSTONE

Am Sonntag noch der Gewinn des Doubles, heute die Schock-Nachricht für FCB-Fans: Wie der «Blick» berichtet, gehen der FC Basel und Trainer Fabio Celestini getrennte Wege.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini verlässt den FC Basel, wie der «Blick» berichtet.

Noch ist unklar, wer für den Posten des 49-Jährigen übernimmt.

Auch wie es für Celestini weitergeht, bleibt vorerst offen. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag feiert der FC Basel den Sieg beim Cupfinal über Biel und stemmt somit den zweiten Pokal der Saison in die Höhe.

Double-Macher Fabio Celestini ist der gefeierte Mann. Er übernahm den FCB im Oktober 2023 und coachte den Klub vom Tabellenkeller der Super League zurück an die Spitze des Schweizer Fussballs. Trotzdem hielten sich in den vergangenen Wochen Gerüchte um eine Trennung hartnäckig.

Was viele FCB-Fans befürchteten, soll sich nun bewahrheitet haben: Die Ära Celestini in Basel geht zu Ende, berichtet der «Blick». Der Klub habe sich am Montag nach dem Cup-Sieg von seinem Trainer getrennt. Der FCB hat bislang öffentlich nichts kommuniziert.

Wer wird Nachfolger?

Gemäss dem Bericht kommt Davide Ancelotti (35), Sohn des neuen Brasilien-Coachs Carlo Ancelotti, als Nachfolger für den Westschweizer infrage. Ancelotti war zuletzt Co-Trainer seines Vaters bei Real Madrid.

Auch Gerüchte über eine Rückkehr von Peter Zeidler in die Super League sind nicht neu. Könnte der langjährige FCSG-Coach bald im St. Jakob-Park an der Seitenlinie stehen?

Und wie geht es bei Double-Sieger Celestini weiter? Der Coach wurde zuletzt mit dem FC Getafe in Verbindung gebracht. Bei den Spaniern war er zwischen 2005 und 2010 als Spieler aktiv.

Mehr Videos zum FC Basel

Dominik Schmid: «Ich wurde auf der Bank extrem nervös» Dominik Schmid erklärt, wieso er im Cupfinal schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde und spricht Gegner Biel ein grosses Kompliment aus. 01.06.2025