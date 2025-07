Martin Blaser eröffnet die neue Saison des FC Lugano. KEYSTONE

Lugano setzt sich für die Saison 2025/26 ehrgeizige Ziele: der Einzug unter die ersten 6 der Super League, der Gewinn des Schweizer Cups und die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lugano hat seine Ziele für die Saison 2025/26 bekanntgegeben: Einzug in die Top 6 der Super League, Gewinn des Schweizer Cups und Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb – bei einem Budget von 30 Millionen Franken.

CEO Martin Blaser erklärte, dass der Klub zwar mit Teams wie Basel und YB verglichen werde, die finanziellen Mittel aber eher mit denjenigen des FC Luzern vergleichbar seien.

Die Saison 2025/26 wird für Lugano die letzte im Cornaredo sein. Die Eröffnung der AIL-Arena ist für den 29. bis 31. Mai geplant, allerdings ohne Eröffnungsspiel. Mehr anzeigen

Anlässlich der traditionellen Pressekonferenz zu Saisonbeginn gab der FC Lugano die Ziele für die Saison 2025/26 bekannt: Die Liga unter den ersten sechs beenden, den Final im Schweizer Cup erreichen und gewinnen sowie die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Vor einem Jahr wurde noch der dritte Platz in der Meisterschaft angestrebt. Um diese neuen Ziele zu erreichen, steht dem FCL ein Budget von 30 Millionen Franken zur Verfügung, ohne die UEFA-Prämien.

Blaser: «Finanzielle Mittel wie Luzern»

Zum wirtschaftlichen Aspekt präzisiert Martin Blaser: «Wir gelten in der Deutschschweiz als Verein ohne Grenzen. Ich habe gehört, dass wir mit Klubs wie Basel und YB verglichen werden, aber in Wirklichkeit haben wir Mittel wie Luzern.»

Der CEO betont: «Die UEFA erlaubt eine Ausgabenüberschreitung von insgesamt 60 Millionen in drei Jahren. Es ist also nicht so, dass wir nicht ausgeben wollen, aber wenn wir an den Europapokalen teilnehmen wollen, können wir das einfach nicht.»

Die letzte Saison vor der AIL-Arena

Für Lugano wird es die letzte Saison im Stadion Cornaredo sein. Die Arbeiten für die AIL-Arena schreiten voran, und die Eröffnung für die Öffentlichkeit wird voraussichtlich am Wochenende vom 29. bis 31. Mai 2026 stattfinden. Ein Eröffnungsspiel ist allerdings nicht geplant.

Der Vorverkauf der Saisonkarten für die neue Arena habe bereits begonnen, die Zahlen widerspiegeln gemäss Blaser aber diejenigen der letzten Saison und seien derzeit nicht wesentlich gestiegen.

Die Pressekonferenz