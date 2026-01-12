Chris Kablan (links) spielt ab sofort für den FC Zürich Keystone

Chris Kablan kehrt in die Super League zurück. Wie der FC Zürich mitteilt, unterschreibt der Aussenverteidiger einen Vertrag bis 2027.

Keystone-SDA SDA

In den vergangenen fünf Monaten hatte Chris Kablan in Zypern für Akritas Chlorakas gespielt. Der 31-Jährige, der im Nachwuchs des FC Luzern ausgebildet wurde, bestritt in der Super League bereits 95 Spiele.

Dies tat der schweizerisch-französische Doppelbürger von 2017 bis 2020 für den FC Thun und von 2023 bis 2024 für den FC Lausanne-Sport. In Thun hatte Kablan gemeinsam mit Dennis Hediger, dem aktuellen FCZ-Trainer, gespielt.