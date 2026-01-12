  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Teamkollege von Hediger Chris Kablan unterschreibt beim FC Zürich

SDA

12.1.2026 - 18:02

Chris Kablan (links) spielt ab sofort für den FC Zürich
Chris Kablan (links) spielt ab sofort für den FC Zürich
Keystone

Chris Kablan kehrt in die Super League zurück. Wie der FC Zürich mitteilt, unterschreibt der Aussenverteidiger einen Vertrag bis 2027.

Keystone-SDA

12.01.2026, 18:02

12.01.2026, 18:16

In den vergangenen fünf Monaten hatte Chris Kablan in Zypern für Akritas Chlorakas gespielt. Der 31-Jährige, der im Nachwuchs des FC Luzern ausgebildet wurde, bestritt in der Super League bereits 95 Spiele.

Dies tat der schweizerisch-französische Doppelbürger von 2017 bis 2020 für den FC Thun und von 2023 bis 2024 für den FC Lausanne-Sport. In Thun hatte Kablan gemeinsam mit Dennis Hediger, dem aktuellen FCZ-Trainer, gespielt.

Meistgelesen

«Strassen voller Blut» – greift Trump jetzt ein?
«Richtige Entscheidung» – jetzt spricht die Frau des Bar-Betreibers zur U-Haft
Jennifer Lopez greift beim Outfit völlig daneben

Videos aus dem Ressort

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

12.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Xhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Söldner-CheckXhaka vernascht Pickford und lacht ++ Entwarnung bei Schär ++ Zakaria glänzt mit Assist-Show

Das kommt überraschend. Im August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

Das kommt überraschendIm August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

Stuttgart im Final geschlagen. Basels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup

Stuttgart im Final geschlagenBasels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup