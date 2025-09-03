  1. Privatkunden
«Ich Idiot spielte in Dior-Schuhen» Sion-Präsident Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel an beiden Beinen

ai-scrape

3.9.2025 - 14:47

Christian Constantin im Pech.
Christian Constantin im Pech.
Keystone

Christian Constantin, Präsident des FC Sion, erlitt bei einem Jubiläumsspiel des FC Fully Verletzungen an beiden Beinen. Trotz der Warnungen seiner Tochter spielte er statt mit Fussballschuhen in modischen Sneakers.

Syl Battistuzzi

03.09.2025, 14:47

03.09.2025, 15:11

Christian Constantin, der Präsident des FC Sion, erlitt bei einem Gala-Spiel anlässlich des 90-jährigen Bestehens des FC Fully Verletzungen an beiden Beinen. Der 68-Jährige, der als Goalie für eine Auswahlmannschaft des Klubs auflief, rutschte aus und zog sich dabei schwere Muskelverletzungen zu, wie der «Blick» berichtet. 

Am Tag nach dem Vorfall erklärte er gemäss «lematin»: «Ich bin ausgerutscht, was zu einem Riss im rechten Bein führte. Beim Versuch, das Gleichgewicht zu halten, verletzte ich auch das linke Bein.»

Die Ursache für den Sturz war schnell gefunden: Constantin trug keine Fussballschuhe, sondern modische Dior-Sneakers. «Ich war dumm genug, in diesen Schuhen zu spielen, obwohl meine Tochter mir sogar Fussballschuhe gebracht hatte», gestand er. «Ich kritisiere meine Spieler, wenn sie ihre Ausrüstung vergessen – und jetzt habe ich es selbst noch schlimmer gemacht.»

«Ich Idiot, ich habe in Dior-Turnschuhen gespielt»

CC nun mit Krücken

Ein Physiotherapeut vor Ort versorgte ihn sofort, doch Constantin bleibt mit den Folgen seiner Entscheidung konfrontiert. «Ich kann nur mit Krücken gehen, da beide Beine verletzt sind. Die ersten Tage werden hart, und die Heilung wird mindestens zwei bis drei Wochen dauern.»

Trotz des unglücklichen Ereignisses gab es einen Lichtblick für die Familie Constantin: Sein Enkel Aloys, erst neun Jahre alt, spielte ebenfalls mit und erzielte ein Tor. «Es war eine Freude, mit ihm zu spielen. Er hat das Talent und beeindruckte alle», sagte Constantin stolz. Auch sein Sohn, Sion-Sportchef Barthélémy sowie Sion-Trainer Didier Tholot standen auf dem Platz.

