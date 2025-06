Grund für das Spiel in St. Petersburg ist die Anwesenheit des Russen Anton Miranchuk in den Reihen der Walliser. KEYSTONE

Der FC Sion bereitet sich womöglich auf ein aussergewöhnliches Erlebnis vor: ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg – in Russland. Wie blue Sport erfuhr, gibt es Verhandlungen zwischen dem russischen Verein und der Mannschaft aus dem Wallis. Christian Constantin hat dies ebenfalls gegenüber einem russischen Medium angekündigt.

Alain Rohrbach - Redaktion blue Sport Nicolas Larchevêque

Dieses Vorbereitungsspiel würde am 9. Juli an der Ostsee ausgetragen werden. Der Grund dafür ist eng mit dem Captain der russischen Nationalmannschaft, Anton Miranchuk, verbunden, der bei den Wallisern unter Vertrag steht und in der Heimat ein echter Star ist.

Der Klub aus Sitten bestätigt die Verhandlungen, hat die Austragung aber noch nicht offiziell verkündet. Tatsächlich müssen die Verantwortlichen des FC Sion noch die finanziellen Details abklären, um den Vertrag abzuschliessen, und die gesamte Logistik organisieren, die für einen reibungslosen Ablauf der Reise erforderlich ist.

Constantin bestätigt: «Wir haben keine Angst vor Kritik» Die potenzielle Austragung des Spiels wurde auch von Christian Constantin bestätigt. «Vielleicht werden wir im Sommertrainingslager ein Spiel gegen Zenit austragen. Wir haben keine Angst vor Kritik. Sion mischt sich nicht in die Politik ein. Es wird keine Probleme mit der FIFA und der UEFA geben, da es sich nicht um einen offiziellen Wettbewerb handelt», sagte der Walliser Präsident gegenüber dem russischen Medium «Sport24 ». Mehr anzeigen

Eine logistische Herausforderung in einem angespannten Umfeld

Diese Reise, die eine Hin- und Rückreise von mehr als 30 Stunden bedeutet, ist eine logistische Herausforderung. In einem angespannten geopolitischen Kontext aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu reisen, verleiht dem Testkick in Russland eine zusätzliche Dimension.

Anton Miranchuks Bekanntheitsgrad würde dem FC Sion jedoch einen beträchtlichen Geldbetrag einbringen, da die Summe, von der die Rede ist, mehrere hunderttausend Franken betragen soll. Die Mannschaft von Didier Tholot wird am 10. Juli von ihrer Reise nach Russland zurückkehren und 24 Stunden später, am 11. Juli, ein weiteres Vorbereitungsspiel in Ayent gegen die Grasshoppers bestreiten.

