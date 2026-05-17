Fassnacht über Nati-Aufgebot: «Das schauen wir dann, wenn es so weit ist» 17.05.2026

Zum zweiten Mal nacheinander ist der Torschützenkönig der Super League ein Schweizer. Christian Fassnacht folgt auf Xherdan Shaqiri. Steht der YB-Stürmer zudem im WM-Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin?

«Das hast jetzt Du gesagt», lacht YB-Stürmer Christian Fassnacht, als er von blue Reporter Stefan Flückiger auf ein mögliches Nati-Aufgebot für die WM angesprochen wird, verplappert sich dann aber etwas: «Offiziell wird es dann nächste Woche.»

Laut dem «Blick» soll Yakin den YB-Stürmer definitiv an die Weltmeisterschaft in die USA, Kanada und Mexiko mitnehmen. Bestätigen will das Fassnacht dann aber so nicht. «Wir schauen dann, wenn es so weit ist», schmunzelt der 32-Jährige nach dem letzten Saisonspiel mit YB. Das offizielle WM-Aufgebot wird am Montag und Dienstag erwartet.

An Fassnacht lag es nicht, dass die Berner auch heuer nicht Meister wurden, sondern die Saison lediglich im 6. Rang abschlossen – schlechter klassiert war YB seit Bestehen der Super League erst ein Mal (2012/13). Fassnacht erzielte in der abgelaufenen Saison 18 Tore und damit eines mehr als sein Teamkollege und erster Verfolger Chris Bedia, der nach der Verpflichtung von Samuel Essende jedoch nicht mehr erste Wahl im Sturmzentrum war.

18 Mal jubelte Christian Fassnacht in der abgelaufenen Super-League-Saison über einen eigenen Treffer Keystone

«Belohnung für mich selber»

«Es ist Wahnsinn. Ich hätte nie damit gerechnet, vor allem, weil ich vor Kurzem noch mit Achillessehnenproblemen ausgefallen bin», staunt der YB-Angreifer über seinen Titel als Torschützenkönig. «Dass es jetzt noch so aufgegangen ist und ich in den letzten drei Spielen so oft treffen durfte, ist Belohnung für mich selber und für die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe.»

Die 18 Tore sind verglichen mit anderen Super-League-Saisons kein herausragender Wert. In den letzten gut 30 Jahren hatte nur zweimal ein Torschützenkönig weniger Treffer: vorletzte Saison das Trio Zan Celar, Kevin Carlos und Chadrac Akolo (je 14) und 2018 Albian Ajeti vom FC Basel (17 Tore). Xherdan Shaqiri sicherte sich den Sieg vor einem Jahr ebenfalls mit 18 Treffern.

An die 21 Vorlagen von Shaqiri aus dem Vorjahr kommt Fassnacht nicht annähernd heran. Der 32-Jährige steuerte sieben Assist bei. Spitze in dieser Kategorie war Matteo Di Giusto. Der Mittelfeldspieler vom FC Luzern traf nicht nur selber zwölf Mal, sondern gab auch zwölf Assists – so viele wie kein anderer Spieler in der Super League.