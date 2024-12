Die Young Boys verstärken ihr Kader mit einem Rückkehrer. Christian Fassnacht schliesst sich nach anderthalb Jahren in England mit einem für zweieinhalb Saisons gültigen Vertrag wieder den Bernern an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach eineinhalb Jahren bei Norwich City kehrt Christian Fassnacht per sofort zu YB zurück.

«Die sportliche Führung hat sich extrem um mich bemüht und mich darin bestärkt, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um nach Hause zu kommen», erklärt der 31-Jährige seine Rückkehr.

YB hat eine schwierige Hinrunde hinter sich und steht aktuell nur auf Platz 9. Mehr anzeigen

Der 31-jährige Fassnacht hatte im vorletzten Sommer zu Norwich in Englands zweithöchste Klasse übersiedelt. Damals verliess der Zürcher die Young Boys nach sechs Jahren, in denen er mit den Bernern fünfmal Meister und zweimal Cupsieger wurde. Fassnacht, der einst vom damaligen Liga-Konkurrenten Thun in die Hauptstadt gewechselt hatte, gehört damit zu den erfolgreichsten Spielern des Klubs.

Bei seinem ersten Engagement bei den Bernern bestritt Fassnacht 251 Ernstkämpfe. Seine Bilanz aus jener Phase kann sich mit 75 Toren und 42 Vorlagen sehen lassen. Als Spieler von Norwich traf er in 50 Partien sechsmal. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er bisher 19 Länderspiele. Er gehörte auch an der WM vor zwei und an der EM vor drei Jahren zum Kader.

«Mit vielen Leuten bei YB ist der Kontakt nie abgebrochen»

«Ich habe mir den Traum von einem Abstecher ins Ausland erfüllen können und werde die Zeit bei Norwich in sehr guter Erinnerung behalten, auch wenn ich in dieser Saison aus Verletzungsgründen zu weniger Einsätzen als erhofft gekommen bin. Mit vielen Leuten bei YB ist der Kontakt nie abgebrochen», wird Fassnacht in einem von der Pressestelle der Young Boys verschickten Communiqué zitiert.

Er sagt: «Die sportliche Führung hat sich extrem um mich bemüht und mich darin bestärkt, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um nach Hause zu kommen. Ich bin überzeugt, dass ich in meiner Fussballer-Karriere noch einige erfolgreiche Jahre vor mir habe, und werde alles daransetzen, dass YB wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.»

YB-Sportchef Steve von Bergen zeigt sich sehr erfreut: «Es war ein grosser Wunsch von uns, dass Christian Fassnacht wieder für YB spielt. Mit seinen Qualitäten wird er dem Team auf und neben dem Platz helfen. Er verfügt über grosse Erfahrung und weiss, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Er wird unsere Mannschaft bereichern und unserer Offensive zusätzlichen Schub verleihen.»

Derzeit erholt sich Fassnacht von einer kleinen muskulären Verletzung im rechten Oberschenkel. Im Trainingslager vom 2. bis 11. Januar in Belek in der Türkei ist deshalb ein angemessener Aufbau vorgesehen.

