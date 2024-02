Christoph Spycher bindet sich strategisch in die BSC Young Boys AG ein. KEYSTONE

Die Besitzerfamilie von Hans-Ueli «Jöggi» Rihs hat in Absprache mit dem Verwaltungsrat den Klub neu aufgestellt. So wird neben Stefan Rihs (Sohn von Jöggi Rihs) auch der VR-Delegierte Sport, Christoph Spycher, Miteigentümer von YB.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Young Boys werden die Besitzverhältnisse angepasst. Stefan Rihs und Christoph Spycher sind neu Miteigentümer des Klubs.

Christoph Spycher, der ehemalige Sportchef und seit knapp zwei Jahren VR-Delegierte Sport, wird neu Aktionär bei den Bernern. Er übernimmt von der Familie Rihs eine Minderheitsbeteiligung an der BSC Young Boys AG. Mehr anzeigen

Der ehemalige Internationale war zuvor während rund sechs Jahren Sportchef bei den Bernern. Mit dieser Beteiligung bindet die Familie Rihs Christoph Spycher strategisch in die Unternehmung ein.

«Es freut mich ausserordentlich, dass mein Sohn Stefan und ich mit Christoph Spycher einen wichtigen Partner am YB-Aktionariat beteiligen können. Als ehemaliger Spieler und erfolgreicher Sportchef ist Christoph Spycher zu einer zentralen Berner Identifikationsfigur geworden. Er ist wesentlich für die in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Klubgeschichte von YB mitverantwortlich. Gleichzeitig ist er ein Garant für wichtige YB-Werte wie unbedingter Leistungswille, Bescheidenheit und Demut», so Mehrheitsaktionär Jöggi Rihs in einer Mitteilung.

Christoph Spycher hält fest: «Ich freue mich sehr, Aktionär des BSC Young Boys zu werden und mich jetzt auch als Miteigentümer für meinen Lieblingsverein einzubringen.»

