Schulterverletzung: Ebrima Colley fehlt den Young Boys vorerst Keystone

Die Young Boys müssen mehrere Wochen auf Ebrima Colley verzichten. Der 25-jährige Nationalspieler Gambias leidet an einer Schulterverletzung.

Keystone-SDA SDA

Dies teilte der Schweizer Meister am Mittwoch mit. Die Verletzung zog sich der 25-jährige Nationalspieler Gambias am Sonntag beim 2:1-Sieg in Basel nach einem gegnerischen Foul zu. Colley musste bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden.