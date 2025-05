Höchststrafe: Conceição muss schon nach 32 Minuten raus 13.05.2025

FCZ-Trainer Ricardo Moniz zieht gegen Winterthur schon früh die Notbremse und wechselt Rodrigo Conceição nach 32 Minuten aus. Der frustrierte Portugiese geht direkt in die Kabine, richtet zuvor aber noch einige Worte an Sportchef Milos Malenovic.

Höchststrafe für Rodrigo Conceição: Der Portugiese muss gegen Winterthur nach einer ganz schwachen FCZ-Startphase in den sauren Apfel beissen und wird von Ricardo Moniz nach 32 Minuten ausgewechselt.

Der Frust ist Conceição anzusehen. Er geht direkt in die Kabine, hat vorher aber noch einige Worte für Sportchef Milos Malenovic.

Rolf Ringer sagt im blue Sport Studio: «Diese Sachen gehen in die Mannschaft, das wäre einfach nicht nötig gewesen.»

Der FC Zürich zeigt in der Startphase gegen Winterthur einen schwachen Auftritt, bringt kein Bein vor das andere und liegt verdient im Hintertreffen. Mit dem 0:1-Rückstand nach der ersten Halbzeit sind die Stadtzürcher gar noch gut bedient. Trainer Ricardo Moniz hat schon nach einer guten halben Stunde genug gesehen. Der 60-Jährige beendet den Arbeitstag von Rodrigo Conceição vorzeitig und wechselt für den Portugiesen Steven Zuber ein.

Conceição ist der Ärger über seine frühe Auswechslung anzusehen. Er stapft direkt in Richtung Kabine, klatscht weder Steven Zuber noch Trainer Moniz ab. Allerdings dreht der Portugiese auf halbem Weg noch einmal um. Hat er sich das ganze anders überlegt?

Jein. Conceição geht auf die Ersatzbank zu, bleibt kurz davor aber stehen und richtet mit der Hand vor dem Gesicht einige Worte an den leicht verdutzten Sportchef Milos Malenovic. Dann verschwindet er endgültig in den Katakomben.

Rolf Fringer wählt im blue Sport Studio deutliche Worte: «Weil Zürich so inferior war, haben Moniz oder Malenovic gedacht, dass sie einen arrivierten Spieler bringen müssen. Aber so, nach 32 Minuten wieder jemanden so hinstellen, wenn es um nichts mehr geht. Wieder mehr kaputt machen, denn diese Sachen gehen in die Mannschaft – das wäre einfach nicht nötig gewesen.»