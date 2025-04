Constantin setzt Tholot als Sion-Coach unter Druck. Keystone

Der FC Sion steckt im Tief. Der Geduldsfaden von Präsident Christian scheint zu reissen, Trainer Didier Tholot muss um seinen Job fürchten.

Im Jahr 2025 holte der FC Sion in 13 Super-League-Partien nur neun Punkte – so schlecht war kein anderes Team. Zudem blieb Sion jüngst im vierten Liga-Spiel in Serie sieglos.

FC Sion - Servette FC So 13.04. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Sion - Servette FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 44min 42sek

«Wir haben in der Nachspielzeit zehn Punkte verloren. Wir bringen oft nicht zu Ende, was wir begonnen haben. Zudem haben wir unglaubliche Eigentore gemacht und Rote Karten erhalten. Im Moment machen wir alles falsch», ärgert sich Christian Constantin im Interview mit «Blick».

Auch der Glanz von Didier Tholot hat abgenommen. So kritisieren manche Fans den 61-Jährigen, der im Wallis aktuell zum vierten Mal an der Seitenlinie steht, für seine Aufstellungen und Wechsel. In solch einer Situation habe man zwei Möglichkeiten, erläutert der Sion-Boss: «Entweder wechselt man die Menschen aus. Oder die Menschen ändern sich. Ich habe in meinem Leben schon alles ausprobiert. Man hat weder mit der einen noch mit der anderen Variante Gewissheit.»

«Kann ja die nicht die halbe Mannschaft wechseln»

Constantin weiter: «In der aktuellen Konstellation habe ich immer noch die Hoffnung, dass sich die Menschen ändern. Aber sie müssen nun das Bewusstsein endgültig dafür geschärft haben, dass Punkte hermüssen.» Constantin bemängelt, dass sich intern «alle gegenseitig schmeicheln» würden.

Er wolle zwar die Saison mit Tholot beenden. «Aber damit das passiert, muss er nun liefern und in den nächsten beiden Spielen punkten», hält Constantin fest. CC betont: «Ich kann ja die nicht die halbe Mannschaft wechseln.»

An Qualität innerhalb des Teams mangle es nicht, das stelle er auch im Training fest, so Constantin. «Benjamin Kololli, Anton Mirantschuk, Ilyas Chouaref und Liam Chipperfield sind hochbegabte, wunderbare Kicker. Weshalb unsere Lage kaum verständlich ist.»

Kurzum: Die Chance ist gross, dass Tholot bei schlechten Resultaten das Wallis zum fünften Mal verlassen muss. Am Sonntag ist Servette zu Gast im Tourbillon (live auf blue Sport um 16.30 Uhr). Der Trainerverschleiss von CC kannst du hier in der Bilder-Galerie anschauen.

Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klick dich durch die Galerie. Bild: Keystone #62 Didier Tholot, Juni 2023 – … Bild: Keystone #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023 Bild: Keystone #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023 Bild: Keystone #59 Christian Constantin, interimistisch Februar – März 2023 Bild: Keystone #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023 Bild: Keystone #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022 Bild: Keystone #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021 Bild: Keystone #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021 Bild: Keystone #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021 Bild: Keystone #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020 Bild: Keystone #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020 Bild: Keystone #51 Christian ‹Zermatten›, interimistisch November 2019. Bild: Keystone #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019. Bild: Keystone #49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019. Bild: Keystone #48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018. Bild: Keystone #47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018. Bild: Keystone #46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017. Bild: Keystone #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017. Bild: Keystone #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017. Bild: Keystone #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016. Bild: Keystone #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016. Bild: Keystone #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014. Bild: Keystone #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014. Bild: Keystone #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014. Bild: Keystone #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014. Bild: Keystone #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013. Bild: Keystone #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013. Bild: Keystone #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013. Bild: Keystone #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012. Bild: Keystone #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012. Bild: Keystone #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012. Bild: Keystone #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012. Bild: Keystone #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012. Bild: Keystone «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.» Bild: Keystone #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011. Bild: Keystone #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010. Bild: Keystone #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009. Bild: Keystone #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009. Bild: Keystone #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008. Bild: Keystone #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008. Bild: Keystone #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008. Bild: Keystone #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008. Bild: Keystone #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007. Bild: Keystone #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007. Bild: Keystone #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006. Bild: Keystone #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006. Bild: Keystone #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006. Bild: Keystone #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006. Bild: Keystone #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005. Bild: Keystone #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005. Bild: Keystone #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004. Bild: Keystone #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004. Bild: Keystone #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot. Bild: Keystone #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004. Bild: Keystone #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003. Bild: Keystone #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997. Bild: Keystone #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996. Bild: Keystone #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996. Bild: Keystone #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995. Bild: Keystone #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994. Bild: Keystone #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993. Bild: Keystone #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993. Bild: Keystone Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klick dich durch die Galerie. Bild: Keystone #62 Didier Tholot, Juni 2023 – … Bild: Keystone #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023 Bild: Keystone #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023 Bild: Keystone #59 Christian Constantin, interimistisch Februar – März 2023 Bild: Keystone #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023 Bild: Keystone #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022 Bild: Keystone #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021 Bild: Keystone #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021 Bild: Keystone #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021 Bild: Keystone #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020 Bild: Keystone #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020 Bild: Keystone #51 Christian ‹Zermatten›, interimistisch November 2019. Bild: Keystone #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019. Bild: Keystone #49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019. Bild: Keystone #48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018. Bild: Keystone #47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018. Bild: Keystone #46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017. Bild: Keystone #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017. Bild: Keystone #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017. Bild: Keystone #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016. Bild: Keystone #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016. Bild: Keystone #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014. Bild: Keystone #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014. Bild: Keystone #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014. Bild: Keystone #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014. Bild: Keystone #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013. Bild: Keystone #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013. Bild: Keystone #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013. Bild: Keystone #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012. Bild: Keystone #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012. Bild: Keystone #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012. Bild: Keystone #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012. Bild: Keystone #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012. Bild: Keystone «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.» Bild: Keystone #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011. Bild: Keystone #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010. Bild: Keystone #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009. Bild: Keystone #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009. Bild: Keystone #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008. Bild: Keystone #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008. Bild: Keystone #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008. Bild: Keystone #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008. Bild: Keystone #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007. Bild: Keystone #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007. Bild: Keystone #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006. Bild: Keystone #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006. Bild: Keystone #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006. Bild: Keystone #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006. Bild: Keystone #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005. Bild: Keystone #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005. Bild: Keystone #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004. Bild: Keystone #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004. Bild: Keystone #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot. Bild: Keystone #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004. Bild: Keystone #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003. Bild: Keystone #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997. Bild: Keystone #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996. Bild: Keystone #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996. Bild: Keystone #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995. Bild: Keystone #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994. Bild: Keystone #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993. Bild: Keystone #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993. Bild: Keystone

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in München Erlebe das Finale der Königsklasse live. blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach München zum Endspiel der UEFA Champions League am 31. Mai 2025. 07.03.2025 Jetzt mitmachen