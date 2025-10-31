Giorgio Contini muss bei YB gehen. Keystone

Das enttäuschende 3:3 gegen GC hat Konsequenzen für Giorgio Contini. Die Young Boys entlassen ihren Coach.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

«Die sportliche Leitung hat sich entschlossen, den bisherigen Cheftrainer per sofort freizustellen. Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht», schreiben die Young Boys in einer Medienmitteilung.

Nach der 0:5-Klatsche gegen Lausanne Anfang Oktober und der darauffolgenden 1:2-Pleite gegen St.Gallen geriet Contini bereits unter Druck. Zwar konnten die Berner danach eine Reaktion zeigen und nach Ludogorets (Europa League) auch den FCZ schlagen, am Donnerstag gab es im Letzigrund mit einem 3:3 gegen GC aber die nächste Enttäuschung.

Spycher: «Glaube an nachhaltige Verbesserungen nicht mehr vorhanden»

«Nach einem vermeintlichen Schritt vorwärts wurden wir immer wieder zurückgeworfen und mussten teils heftige Rückschläge einstecken. Aus diesem Grund kamen wir nach dem Spiel vom Donnerstag in Zürich gegen GC zum Schluss, dass in dieser Konstellation der Glaube an nachhaltige Verbesserungen nicht mehr vorhanden ist», wird Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, zitiert.

Contini sagt: «Natürlich tut es sehr weh, dass es zur Trennung kommt. Ich bin überzeugt, dass die hohen Ziele mit YB zu erreichen sind. Leider ist es nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft in jedem Spiel auf den Platz zu bringen.»

YB steht nach elf Runden auf Rang 5, hat sieben Zähler Rückstand auf Leader Thun. Im Cup sind die Berner gegen Challenge-Ligist Aarau bereits ausgeschieden. Nun soll offenbar mit einem neuen Trainer die Wende gelingen.

𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗮𝗹𝘀 𝗬𝗕-𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗳𝗿𝗲𝗶𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘁



Der BSC Young Boys und Giorgio Contini gehen ab sofort getrennte Wege: Die sportliche Leitung hat sich entschlossen, den bisherigen Cheftrainer per sofort freizustellen. Die grossen… pic.twitter.com/EDQNNIuf8m — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 31, 2025