«Fehlende sportliche Entwicklung» YB entlässt Trainer Contini

Jan Arnet

31.10.2025

Giorgio Contini muss bei YB gehen.
Keystone

Das enttäuschende 3:3 gegen GC hat Konsequenzen für Giorgio Contini. Die Young Boys entlassen ihren Coach.

Redaktion blue Sport

31.10.2025, 12:25

31.10.2025, 12:41

«Die sportliche Leitung hat sich entschlossen, den bisherigen Cheftrainer per sofort freizustellen. Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht», schreiben die Young Boys in einer Medienmitteilung.

Highlights im Video. Sechs Tore, zwei Platzverweise, aber kein Sieger zwischen GC und YB

Highlights im VideoSechs Tore, zwei Platzverweise, aber kein Sieger zwischen GC und YB

Nach der 0:5-Klatsche gegen Lausanne Anfang Oktober und der darauffolgenden 1:2-Pleite gegen St.Gallen geriet Contini bereits unter Druck. Zwar konnten die Berner danach eine Reaktion zeigen und nach Ludogorets (Europa League) auch den FCZ schlagen, am Donnerstag gab es im Letzigrund mit einem 3:3 gegen GC aber die nächste Enttäuschung. 

Spycher: «Glaube an nachhaltige Verbesserungen nicht mehr vorhanden»

«Nach einem vermeintlichen Schritt vorwärts wurden wir immer wieder zurückgeworfen und mussten teils heftige Rückschläge einstecken. Aus diesem Grund kamen wir nach dem Spiel vom Donnerstag in Zürich gegen GC zum Schluss, dass in dieser Konstellation der Glaube an nachhaltige Verbesserungen nicht mehr vorhanden ist», wird Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, zitiert.

Contini sagt: «Natürlich tut es sehr weh, dass es zur Trennung kommt. Ich bin überzeugt, dass die hohen Ziele mit YB zu erreichen sind. Leider ist es nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft in jedem Spiel auf den Platz zu bringen.»

YB hat ein grosses Abwehr-Problem. Lauper nach Remis gegen GC bedient: «Es scheisst einfach an»

YB hat ein grosses Abwehr-ProblemLauper nach Remis gegen GC bedient: «Es scheisst einfach an»

YB steht nach elf Runden auf Rang 5, hat sieben Zähler Rückstand auf Leader Thun. Im Cup sind die Berner gegen Challenge-Ligist Aarau bereits ausgeschieden. Nun soll offenbar mit einem neuen Trainer die Wende gelingen. 

GC – YB 3:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

