«Komm runter und sag es mir» So cool reagiert Contini auf die «Raus»-Rufe eines YB-Fans

Jan Arnet

20.10.2025

Contini kontert Fan: «Komm runter und sag es mir in die Augen»

Contini kontert Fan: «Komm runter und sag es mir in die Augen»

20.10.2025

Nach der 0:5-Schmach in Lausanne vor der Nati-Pause verpasst YB die Reaktion im Heimspiel gegen St.Gallen und verliert mit 1:2. Trainer Giorgio Contini ist angezählt, einige Fans fordern seine Entlassung. 

Jan Arnet

20.10.2025, 13:57

20.10.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Young Boys verlieren auch das Heimspiel gegen St.Gallen mit 1:2 und stehen nach vier Niederlagen in sechs Pflichtspielen massiv unter Druck.
  • Trainer Giorgio Contini gerät zunehmend in die Kritik. Fans fordern seine Entlassung – und die blue Sport Experten bezweifeln, dass er die Trendwende schafft.
  • Die kommenden Spiele in der Europa League gegen Ludogorets und in der Liga gegen den FC Zürich könnten entscheidend für Continis Zukunft sein.
Mehr anzeigen

Vier Niederlagen aus den letzten sechs Pflichtspielen – bei den Young Boys brennt der Baum. Entsprechend bedient sind die YB-Fans nach der 1:2-Pleite gegen St.Gallen. «Contini raus»-Rufe sind zu hören. Auch, als der YB-Trainer nach dem Spiel zum TV-Interview schreitet.

«Danke, merci vielmal», ruft der Coach Richtung Tribüne und faltet seine Hände zusammen. Als ein Fan nicht nachlässt und weiter herumpöbelt, wird Contini ernster: «Ja, ist gut. Aber komm runter und sag es mir unter vier Augen. Komm! Wir können ja offen miteinander sprechen.»

YB-Coach kann enttäuschte Fans verstehen

Die Nerven in Bern sind sichtlich angespannt. Der YB-Trainer kann den Frust der Anhänger aber verstehen. Die Zuschauer haben eine Reaktion erwartet, ich denke, die war auch da. Aber es haben sich natürlich alle auch den Sieg gewünscht. Es ist verständlich, dass die Enttäuschung da ist», so Contini.

Und weiter: «Wir müssen vieles korrigieren und alle Minuten nutzen, um an den Sachen zu arbeiten. Aber man sollte jetzt nicht das Gefühl haben, dass man alles ändern muss. Wir müssen anschauen, was gut war und was wir besser machen müssen.»

Contini: «Die Enttäuschung der Fans ist verständlich»

Contini: «Die Enttäuschung der Fans ist verständlich»

19.10.2025

Die Kritik an Contini wird nach der nächsten Enttäuschung aber nicht leiser. «Die YB-Ansprüche sind ganz andere. Von sechs Pflichtspielen haben sie vier verloren, im Cup sind sie auch rausgeflogen», sagt blue Sport Experte Admir Mehmedi. «Die Situation ist nicht ganz so dramatisch wie noch letzte Saison, als sie Letzter waren. Aber die Diskussion wird nicht kleiner.»

Schicksalswoche für Contini?

Contini müsse jetzt schleunigst gute Resultate liefern, ansonsten wird die Luft immer dünner, glaubt Mehmedi. «Er durfte die Mannschaft lange genug trainieren. Langsam muss man eine Trendwende sehen.» Timm Klose glaubt nicht, dass es ein Problem innerhalb des Teams gibt: «Eine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt, würde anders reagieren.»

UHD HDR BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945
UHD HDR BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945

Do 23.10. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945

Mit tv.blue.ch mieten

Aber auch Klose ist sich sicher, dass die nächsten beiden Spiele – zunächst in der Europa League gegen Ludogorets, am Sonntag dann auswärts gegen den FC Zürich – entscheidend sind. «Letzte Saison gab es die Situation, wo YB gegen Basel spielte und beide Trainer angezählt waren. Nach dem Spiel hat es dann geknallt und Patrick Rahmen musste gehen», erinnert sich Klose. «Die Partie gegen den FCZ sehe ich jetzt als ähnliche Situation.»

Mehmedi über Contini: «Langsam muss man eine Trendwende sehen»

Mehmedi über Contini: «Langsam muss man eine Trendwende sehen»

20.10.2025

YB – St.Gallen 1:2

YB – St.Gallen 1:2

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

