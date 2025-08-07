Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel 06.08.2025

Die Young Boys unterliegen dem FC Basel im ersten Duell der Saison gleich mit 1:4 und ärgern sich über einen folgenschweren Schiedsrichter-Entscheid, den die Berner teuer zu stehen kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys verlieren das erste Saisonduell mit Basel klar mit 1:4, halten bis zum Platzverweis von Edimilson Fernandes aber gut mit dem Meister mit.

Die Berner ärgern sich über eine Szene in der Entstehung des schlussendlich entscheidenden Basler Führungstreffers, als vom Schiedsrichter-Gespann wohl ein Abseits von Xherdan Shaqiri übersehen wird.

YB-Coach Giorgio Contini wählt deutliche Worte: «Das ist inakzeptabel. Es geht um den Job von uns Trainern.» Mehr anzeigen

Nach 55 Minuten kommt es im St. Jakob-Park beim Stand von 1:1 zur wegweisenden Spielszene: Basels Xherdan Shaqiri lenkt eine Hereingabe von Léo Leroy per Hacke weiter und trifft dabei die Hand von YBs Edimilson Fernandes. Kurz darauf wird Schiedsrichter Luca Cibelli vom VAR vor den Bildschirm geschickt und entscheidet auf Penalty für den FCB.

Dann entladen sich auf dem Feld die Emotionen. Unglücksrabe Fernandes verliert die Nerven, greift Schmid mit der Hand ins Gesicht und fliegt mit der direkten Roten Karte vom Platz. Shaqiri lässt sich von den Tumulten nicht beirren und verwandelt den Penalty souverän. Nur hätte es diesen wohl niemals geben dürfen.

«Es geht um den Job von uns Trainern»

Denn Shaqiri scheint bei Leroys Ballabgabe im Offside zu stehen, womit das Handspiel von Edimilson hinfällig würde. Das geht dem VAR Urs Schnyder womöglich durch die Lappen. Zum grossen Ärger von YB-Coach Contini, für den der Fall klar ist: «Das ist inakzeptabel. Es geht um den Job von uns Trainern. Da hilft es am Ende auch nicht, dass eine Entschuldigung von der Liga kommen wird.»

Ein KI-generiertes Bild von SRF: Shaqiri steht klar zu weit vorne. Screenshot SRF

Contini unterstreicht, dass der Sieg des FC Basel zweifellos verdient sei. «Ludovic und ich haben auf dem Weg zur Pressekonferenz diskutiert, wie bitter es ist, dass nach einem so tollen Spiel nun alle über eine Szene reden», so Contini. Und weiter: «Diese Szene brachte das Gleichgewicht des ganzen Spiels durcheinander. Es gibt keine Ausreden, dass man das nicht gesehen hat.»

Eine mögliche Erklärung hat Continis Vorgänger Patrick Rahmen, der im blue Sport Studio zu Gast ist: «Wahrscheinlich hat sich der VAR zu sehr aufs Handspiel fokussiert.»

«Es sieht schon sehr danach aus, als wäre Shaqiri zu weit vorne gestanden» 06.08.2025

