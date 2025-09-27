  1. Privatkunden
Croci-Torti im Krisen-Interview «Solange ich Luganos Trainer bin, werde ich …»

Patrick Lämmle

27.9.2025

Croci-Torti: «Sono tranquillo, ho fiducia in tutti i miei giocatori»

Croci-Torti: «Sono tranquillo, ho fiducia in tutti i miei giocatori»

26.09.2025

Vor dem Spiel gegen die Grasshoppers analysiert Mattia Croci-Torti exklusiv bei blue Sport den schwierigen Saisonstart seines FC Lugano.

,

Igor Sertori, Nicolò Forni

27.09.2025, 08:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lugano erlebt einen komplizierten Saisonbeginn, neben dem Ausscheiden in den europäischen Wettbewerben und im Schweizer Cup gab es in sechs Meisterschaftspartien nur einen Sieg.
  • Im Interview bei blue Sport spricht Croci-Torti über die Herausforderungen: «Es fehlen Ergebnisse und Stabilität, wir müssen einen Schritt nach vorne machen und an den Details arbeiten.»
  • Der Trainer verteidigt die Entscheidung, auf von Ballmoos im Tor zu setzen, bekräftigt aber sein Vertrauen in Saipi, während das Fehlen von Steffen aufgrund einer Verletzung schwer wiegt.
  • Trotz des schwierigen Moments bleibt der Tessiner positiv: «Ich glaube an meine Spieler und bin überzeugt, dass die Resultate kommen werden.»
Mehr anzeigen
UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich
UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

Sa 27.09. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

Mit tv.blue.ch mieten

Out in Europa und in der ersten Cup-Runde gegen Cham, dazu die magere Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen in der Super League. Zuletzt verloren die Bianconeri gegen YB und St.Gallen zwei Partien in Folge. Lugano will am Samstag im Spiel gegen GC nach dem missglückten Saisonstart eine Reaktion zeigen.

«Verletzung des VAR-Protokolls». FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

«Verletzung des VAR-Protokolls»FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

Im Interview mit blue Sport macht Trainer Mattia Croci-Torti keinen Hehl daraus, dass es Lugano nicht gut läuft und gibt zu: «Uns fehlen positive Resultate. Es ist sicher kein Zufall, dass sie nicht eingetroffen sind. Wir haben es nicht geschafft, von Beginn der Saison so gefährlich zu sein, wie wir es wollten, und wir waren hinten nicht so stabil, wie es alle erwarteten. In beiden Aspekten müssen wir einen Schritt nach vorne machen. Es scheint banal zu sein, aber intern gibt es viele Details, an denen wir arbeiten und die wir besser machen müssen.»

Der Trainer besteht auf die tägliche Arbeit: «Fehler zu analysieren und versuchen, sich zu verbessern, das ist der Schlüssel. Wenn wir in der Tabelle nicht da stehen, wo wir sein wollen, liegt das daran, dass wir zu viele Fehler gemacht haben. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, auf die Details achten und härter arbeiten, um den Trend umzukehren.»

«Es ist Teil meines Jobs». Croci-Torti erklärt die Saipi-Degradierung

«Es ist Teil meines Jobs»Croci-Torti erklärt die Saipi-Degradierung

In den vergangenen Wochen hatte der Wechsel von David von Ballmoos zu Lugano das Gleichgewicht auf der Torhüterposition verändert – was auch für Unmut sorgte. Der bisherige Stammgoalie  Amir Saipi hatte gar die Anreise für das Auswärtsspiel in St. Gallen nicht angetreten: «Von Ballmoos ist ein sehr guter Torhüter, er kam bereit zu uns. Ich war mir nicht sicher, ob er von Anfang an in der Startelf stehen würde, weil er schon lange nicht mehr für YB gespielt hatte, aber er war sofort bereit. Es war keine leichte Entscheidung, denn Amir Saipi ist ein Torhüter, in den ich grosses Vertrauen habe, und der Lugano in den letzten Jahren so viel gegeben hat und von dem ich sicher bin, dass er noch nützlich sein wird. Er muss nur wieder Vertrauen finden, aber ich bin überzeugt, dass wir zwei Torhüter haben werden, die der Herausforderung gewachsen sind.»

Rote Karte gegen Lausanne. Renato Steffen für zwei Spiele gesperrt

Rote Karte gegen LausanneRenato Steffen für zwei Spiele gesperrt

An der Verletzungsfront wiegt der Ausfall von Renato Steffen schwer: «Er hatte einen Pneumothorax, zunächst schien es eine leichte Verletzung zu sein, aber es stellte sich heraus, dass sie nicht so leicht ist. Er wird uns mehr als einen Monat lang nicht zur Verfügung stehen. Glücklicherweise verkürzen die Nationalmannschaftspause und die Zwei-Spiele-Sperre die tatsächliche Zeit. Jetzt muss er sich nur ausruhen und wieder fit werden, damit er uns wieder helfen kann», sagt Croci-Torti.

«Ich bin entspannt, denn ich glaube an alle meine Spieler»

Auch auf persönlicher Ebene leugnet «Crus» nicht die Schwierigkeit der aktuellen Phase: «Es ist keine gute Zeit, aber im Mannschaftssport passiert so etwas. Man muss sich dem stellen, ohne zu deprimiert zu sein, und versuchen, auch die positiven Seiten zu sehen. Man muss davon überzeugt sein, dass man aus der Situation herauskommen kann. Das heisst, man muss an das Team glauben. Ich bin entspannt, weil ich an alle meine Spieler glaube und weiss, dass wir mit ihnen noch erfolgreich sein können. Solange ich Luganos Trainer bin, werde ich versuchen, die Jungs so gut wie möglich zu fördern.»

Über die Beziehung zum Verein und zu seiner Zukunft sagt er: «Bin ich der Ferguson oder der Del Curto von Lugano? Nein, über diese Dinge denke ich nicht nach. Ich konzentriere mich auf das, was morgen passieren wird, und ich weiss, dass ich es mit der täglichen Arbeit von heute verdienen muss.»

«Ich bin sehr glücklich, Lugano zu trainieren. Und ich bin überzeugt, dass wir noch viele Erfolge einfahren können. Das ist die Motivation, die ich in mir trage. Wir müssen Tag für Tag arbeiten, ein Spiel nach dem anderen sehen, weil wir wissen, dass man im Fussball an den Ergebnissen gemessen wird. Wir müssen alles tun, um sie zurückzubekommen», schliesst der Trainer der Bianconeri ab.

Carouge – Aarau 1:3

Carouge – Aarau 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Rapperswil-Jona – Xamax 1:3

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

26.09.2025

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

24.09.2025

22 Stockwerke in die Tiefe – Skateboarder bricht Weltrekorde

22 Stockwerke in die Tiefe – Skateboarder bricht Weltrekorde

STORY: Für Normalsterbliche kann schon der sogenannte Drop-In in eine konventionelle Half-Pipe anfangs Überwindung kosten. Als Drop-in bezeichnet man das Einfahren von oben in die Sportanlagen. Der brasilianische Skateboarder Sandro Dias brach mit seinem Auftritt am Donnerstag gleich zwei Weltrekorde. Gesponsert von einem Energiebrause-Hersteller tauchte er mit seinem Board ein 22-stöckiges Gebäude in Porto Alegre herab, quasi eine gigantische Quarter-Pipe. 60 Meter tief war der Drop, Rekord eins. Der 50-jährige wurde auf dem Weg nach unten annähernd 104 km/h schnell, Rekord zwei. Das Gebäude soll von Einheimischen als «ultimative Skate-Rampe» bezeichnet werden.

26.09.2025

