Croci-Torti erklärt: Darum spielt Von Ballmoos und nicht Saipi 13.09.2025

Anfangs Woche wechselt David von Ballmoos von YB zum FC Lugano. Und dort erhält er direkt das Vertrauen vom Trainer und verdrängt Amir Saipi, die langjährige Nummer 1. Im Interview mit blue Sport erklärt Mattia Croci-Torti den Entscheid.

Anfangs Woche verpflichtet der FC Lugano David von Ballmoos, der bei YB in der Goaliehierarchie hinter Marvin Keller zurückfiel. Nach 263 Pflichtspielen, sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen verabschiedete sich Von Ballmoos als erfolgreichster Spieler der Klubgeschichte von den Bernern. In Lugano möchte der 30-Jährige noch einmal angreifen. Und der Plan scheint aufzugehen, denn gegen St.Gallen steht er am Samstag bei erster Gelegenheit zwischen den Pfosten.

Amir Saipi, die unumstrittene Nummer 1 der letzten Jahre, wird rasiert und steht nicht einmal im Kader. Mattia Croci-Torti erklärt seinen Entscheid: «Saipi hat es vier Jahre lang super gemacht in Lugano.» Aber er habe von Von Ballmoos «ein paar Sachen gesehen, die mich überzeugt haben, dass er heute die bessere Lösung ist für die Mannschaft». Er hoffe, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe.

Das Gespräch sei nicht einfach gewesen und natürlich sei es für Saipi nicht einfach, den Entscheid zu akzeptieren. «Aber Fussball ist so. Es gibt Momente, wo wir starke Entscheidungen treffen müssen. Es ist auch für mich nicht einfach, weil Amir ist in meinem Herzen», sagt Croci-Torti und zählt auf, was Saipi mit Lugano alles erreicht hat. Und dann wiederholt er: «Ich werde auch bezahlt, um starke Entscheidungen zu treffen. Es ist Teil meines Jobs.» Croci-Torti ist aber zuversichtlich, dass Saipi den Kampf annimmt: «Amir ist ein Mann und ich weiss, dass er richtig reagiert.» Es sei aber normal, dass er zwei, drei Tage brauche, um den Kopf durchzulüften.

St.Gallen – Lugano 1:0 Super League | 6. Runde | Saison 25/26 13.09.2025