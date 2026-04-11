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Lugano-Coach im Exklusiv-Interview Croci-Torti über Behrens: «Es gibt nicht viele Spieler von seiner Sorte»

Sandro Zappella

11.4.2026

Croci-Torti: «Bisogna sempre trovare la forza di reagire»

Croci-Torti: «Bisogna sempre trovare la forza di reagire»

Intervista di blue Sport con l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti.

08.04.2026

Mattia Croci-Torti ist kein Trainer, der sich hinter Phrasen versteckt, er wählt immer den direkten Weg. Im Interview mit blue Sport spricht er über den speziellen Charakter von Kevin Behrens und den Umgang mit negativen Ergebnissen.

Redaktion blue Sport

11.04.2026, 16:00

11.04.2026, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mattia Croci-Torti verteidigt Kevin Behrens und bezeichnet ihn als Anführer, der seine Mitspieler trotz einiger charakterlicher Schwächen immer zu Höchstleistungen anspornt.
  • Der Trainer betont die Solidität seiner Gruppe, die in der Lage ist, auch schwierige Momente zu meistern.
  • Der Trainer würdigt den aussergewöhnlichen Weg von Mauro Lustrinellis Thun.
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Es war keine einfache Saison für Lugano. Zwischen einem stotternden Saisonstart, der viele nach dem Ende der Ära Croci-Torti schreien liess, und dem Angriff auf die vorderen Tabellenränge sah sich Mattia Croci-Torti oft mit Druck konfrontiert.

Im Interview mit blue Sport erläutert der Trainer der Bianconeri sein Kabinenmanagement und erklärt seine Philosophie, welche es dem FC Lugano ermöglicht hat, nach dem schwierigen Saisonstart sportlich wieder auf Kurs zu kommen.

Kevin Behrens ist ein entscheidender Spieler für die Bianconeri.
Kevin Behrens ist ein entscheidender Spieler für die Bianconeri.
KEYSTONE

Der Fall Behrens und das Gleichgewicht in der Kabine

Eines der Themen, das im Tessin für Diskussionen gesorgt hat, ist das Verhalten von Kevin Behrens. Ein Spieler, der die öffentliche Meinung spaltet: Eiskalt vor dem Tor, aber auch immer für einen verbalen Aussetzer zu haben.

Croci-Torti lässt sich davon jedoch nicht beirren und verteidigt seinen Stürmer: «Ich muss ehrlich sein, ich hatte schon viele Spieler, die komplizierter waren als Behrens. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu mir, und das schätze ich, denn seit er in Lugano ist, gibt er immer 100 Prozent, er gibt immer sein Bestes.»

Der Trainer unterstreicht, dass der Deutsche trotz einiger vermeidbarer Zwischenfälle ein Teamplayer ist: «Er ist ein Spieler, der seine Mitspieler immer antreibt, besser zu werden. Er ist nicht egoistisch und denkt viel an seine Mitspieler. Er hilft anderen, besser zu werden: Es gibt nicht viele Spieler von seiner Sorte.»

Mattia Croci-Torti hat es verstanden, auf Kritik mit Ergebnissen zu reagieren.
Mattia Croci-Torti hat es verstanden, auf Kritik mit Ergebnissen zu reagieren.
KEYSTONE

Kritik gehört zum Job 

Als die Ergebnisse ausblieben, hielten sich im vergangenen Herbst die Gerüchte um eine Entlassung Croci-Tortis hartnäckig. Er gibt zu, dass eine gewisse Einsamkeit im Trainerdaseins existiert, aber dass es wichtig war, nie den Fokus zu verlieren: «Als Trainer weiss man, dass solche Dinge zum Spiel dazugehören. Ich war der Erste, der mit unseren Ergebnissen nicht zufrieden war, aber ich habe immer versucht, positiv zu bleiben, zu reagieren und der Mannschaft zu zeigen, dass wir zurück in die Erfolgsspur finden können.»

Für den Trainer ist der aktuelle Tabellenstand das Ergebnis harter Arbeit: «Wir sind immer noch im Kampf um einen europäischen Platz dabei, was bedeutet, dass die Mannschaft und das Umfeld weiterhin hinter mir und meinem Trainerstab stehen.»

Mauro Lustrinelli wird von Mattia Croci-Torti gelobt.
Mauro Lustrinelli wird von Mattia Croci-Torti gelobt.
KEYSTONE

«Sie haben uns im letzten Sommer deklassiert»

Im Interview spricht der Lugano-Coach auch über den FC Thun. Croci-Torti erkennt den Wert der Arbeit von Mauro Lustrinelli an: «Niemand hat ihnen dieses Niveau zugetraut. Sie haben uns in einem Freundschaftsspiel im letzten Sommer deklassiert und uns im ersten Ligaspiel geschlagen.»

Eine aussergewöhnliche Reise, vor allem in der zweiten Saisonhälfte: «So viele Spiele zu gewinnen, ist für jede Mannschaft, egal auf welchem Niveau, schwierig. Man muss Mauro und dem Verein ein grosses Kompliment aussprechen, dass sie eine tolle Mannschaft zusammengestellt haben.»

Punkten für Europa

Wollen die Tessiner in der kommenden Saison europäisch vertreten sein, dann müssen sie in den entscheidenden Wochen weiterhin punkten. Am besten gleich im heutigen Spiel gegen den FC Zürich. Verfolgen Sie das Spiel live und exklusiv auf blue Sport.

FC Zürich - FC Lugano
FC Zürich - FC Lugano

Sa 11.04. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Zürich - FC Lugano

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