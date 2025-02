Croci-Torti überrascht von Da Silvas Abgang: «Ich bin traurig» 23.02.2025

Erst die Degradierung, dann die sofortige Trennung: Carlos Da Silvas Aus beim FC Lugano wirft Fragen auf. Trainer Mattia Croci-Torti ist «ein bisschen traurig», für die blue Sport Experten war die Freistellung aber absehbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carlos Da Silva gilt als Baumeister des wiedererstarkten FC Lugano, war drei Jahre lang Sportchef und seit Januar Mannschaftsleiter. Letzte Woche wurde er per sofort freigestellt.

Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti war überrascht von der Entscheidung des Vereins. «Es tut mir leid für ihn, ich bin ein bisschen traurig», sagt er.

Für die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Timm Klose war die Trennung nach dem Zuzug des neuen Sport-Vorstands Sebastian Pelzer aber absehbar. Mehr anzeigen

Seit 2021 war Carlos Da Silva beim FC Lugano engagiert und hatte in seinen drei Jahren als Sportchef grossen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der Tessiner. 2022 wurde Lugano Cupsieger, steht nun im Achtelfinal der Conference League und hat gute Chancen, erstmals seit 1949 Meister zu werden.

Im November gab Lugano bekannt, dass Sebastian Pelzer ab Januar 2025 als neuer Sport-Vorstand das gesamte operative Geschäft der Abteilung Sport verantwortet. Da Silva werde sich auf die Rolle als Mannschaftsleiter konzentrieren, hiess es. Nur wenige Monate später findet die Zusammenarbeit ein jähes Ende. Lugano teilt letzten Dienstag mit, dass Da Silva per sofort freigestellt wird.

Eine Meldung, die auch Mattia Croci-Torti überrascht hat. Der Trainer arbeitete in den vergangenen Jahren sehr eng mit Da Silva zusammen. «Es tut mir leid für ihn. Ich war sicher überrascht von diesem Entscheid und auch ein bisschen traurig», sagt Croci-Torti am Sonntag vor der 0:1-Niederlage gegen YB zu blue Sport.

Schliesslich habe er es Da Silva zu verdanken, dass er vor vier Jahren als Cheftrainer in Lugano übernehmen durfte. «Aber wenn wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen wollen, müssen wir positiv bleiben», so Croci-Torti.

«Pelzer war schon vorher der starke Mann»

Weniger überrascht vom Entscheid des Klubs ist Admir Mehmedi. «Als Sebastian Pelzer gekommen ist, war klar, dass es zu Veränderungen kommen kann», meint der blue Sport Experte. «Zwei Personen für eine Position, das funktioniert nicht. Pelzer war ja schon vorher in dieses Projekt involviert, war von Chicago aus der starke Mann.»

Mattia Croci-Torti (links) mit Sebastian Pelzer (Mitte) und Carlos Da Silva (rechts). Keystone

Der Zeitpunkt von Da Silvas Abgang habe aber auch Mehmedi überrascht. «Die Trennung wurde kurz nach dem Ende des Transferfensters bekannt gegeben, und nicht mit Pelzers Zuzug.» Dass es nun erstmals Ärger im Tessiner Paradies gebe, glaubt Mehmedi indes nicht. Es sei ein eingespieltes Team mit Verwaltungsrat Georg Heitz, Geschäftsführer Martin Blaser und Sport-Vorstand Pelzer. «Sie kennen sich bestens, das hat tadellos funktioniert.»

Das sagen Mehmedi und Klose zum Abgang von Lugano-Sportchef Da Silva 23.02.2025

Timm Klose denkt, dass dieser Schritt schon vor einiger Zeit aufgegleist wurde. «Ich glaube, es war klar, dass dieser Schritt irgendwann kommen wird», sagt der blue Sport Experte. «Die Art und Weise, der Zeitpunkt, das kann man sicher hinterfragen. Es war für alle Beteiligten aber wohl doch nicht so überraschend, wie wir das vielleicht wahrnehmen.»

Da Silva habe in den letzten Jahren aber bewiesen, was er in einem Verein bewirken kann. So glaubt Klose auch, dass der 41-jährige Ex-Profi schon bald eine neue Chance kriegen wird. «Ich mache mir um ihn keine Sorgen.»