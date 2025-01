Croci-Torti: «Käppli brauche ich nur am Wochenende» 13.01.2025

Der FC Lugano geht als Leader in die Rückrunde der Super League – und will auch zum Saisonende ganz oben stehen. Trainer Mattia Croci-Torti, der seinen Vertrag mittlerweile verlängert hat, spricht mit blue Sport über den Meisterkampf.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano peilt den ersten Meistertitel seit 1949 an. Mattia Croci-Torti weiss aber, dass auch die Konkurrenz hungrig auf den Titel ist.

«Um Meister zu werden, muss es bis zum Ende nahezu perfekt laufen», sagt der Lugano-Coach im Interview mit blue Sport.

Am Sonntag starten die Tessiner zuhause gegen Basel in die Rückrunde.

Für einmal erscheint Mattia Croci-Torti ohne Cap vor den Kameras. Die schwarze Mütze gilt als Markenzeichen des Lugano-Trainers, bei der Swiss Football Night wirft sich der 42-Jährige aber in Schale. «Das Cap brauche ich nur am Wochenende», schmunzelt Croci-Torti im Interview mit blue Sport. Abseits des Fussballplatzes gehe es auch ganz gut ohne.

Der Coach hat allen Grund, sich wohl zu fühlen. Lugano steht nicht nur in den Achtelfinals der Conference League, sondern auch nach der Hinrunde an der Spitze der Super League. Die meisten Experten sehen die Tessiner als Topfavoriten auf den Meistertitel.

Und wie sieht es Croci-Torti selbst? «Wir wissen, dass wir eine Chance auf den Titel haben. Aber um das zu schaffen, muss es bis zum Ende nahezu perfekt laufen. Die Gegner haben auch Hunger. Wer mehr Hunger hat als die anderen, wird den Unterschied ausmachen können.»

Rückrunden-Auftakt gegen Basel

Die Vorbereitung auf die Rückrunde mit dem Trainingslager in Marbella sei «top» gewesen, meint der Coach. Auch wenn es in den Testspielen gegen Sturm Graz (1:2) und Köln (3:3) keinen Sieg gab. «Das waren zwei gute Gegner, so hatten wir schon zwei echte Tests mit der nötigen Aggressivität», sagt Croci-Torti. Am Sonntag gilt es dann wieder richtig ernst – im Cornaredo kommt es gleich zum Spitzenspiel gegen den FC Basel.

Geklärt ist mittlerweile die Frage nach der Zukunft des Trainers. Croci-Torti hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag am Donnerstag um drei Jahre bis 2028 verlängert. «Lugano ist ein Top-Team in der Schweiz, wir haben alles hier und in zwei Jahren kriegen wir ein neues Stadion», sagt der begehrte Coach zu blue Sport.

Er habe zwar auch gewisse Träume, sieht seine Zukunft aber offensichtlich noch eine Weile in der Heimat. Croci-Torti: «Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen und geben uns nicht mehr mit dem 5. Platz zufrieden. Ich habe nach wie vor grossen Hunger.»