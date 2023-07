«Da bin ich nicht einverstanden» – Schiri-Experte weist Rolf Fringer in die Schranken

90.+7' Minute: Itten schiesst YB per Penalty zum Sieg 23.07.2023

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen ist klar der Meinung, dass das Schiedsrichtergespann zurecht auf Elfmeter für YB entschieden hat. Und deshalb hat er auch mit Rolf Fringer noch ein Hühnchen zu rupfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB gewinnt gegen Lausanne dank eines in der 97. Minute verwandelten Elfmeters 2:1.

blue Sport Experte Timm Klose ist der Meinung, dass es keinen Elfmeter hätte geben dürfen. Und er ärgert sich darüber, dass sich der Schiedsrichter die Szene nicht noch einmal selbst anschaut.

Rolf Fringer nimmt es gelassen und meint, dass es diese Diskussionen rund um Handspiele 38 Runden lang geben werde.

Auf die Frage von Klose, ob er das Gefühl habe, dass dieser Elfmeter auch in Lausanne gepfiffen worden wäre, meint Fringer: «Eher nicht.»

Für diese Aussage wird Rolf Fringer von Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen gerügt – zugegebenermassen auf sympathische Art und Weise. Für Grossen war der Elfmeter-Entscheid zudem korrekt. Mehr anzeigen

Timm Klose ärgert sich nach dem Spiel zwischen YB und Lausanne über den spielentscheidenden Elfmeter in der 97. Minute. «Ich habe da einfach extrem Mühe mit diesen Situationen, wirklich. Ich finde es auch einen Skandal, oh, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Aber ich finde es auch schlecht, wenn der Schiedsrichter nicht an den Bildschirm geht und es sich nicht selbst noch einmal anschaut.»

Rolf Fringer nimmt den Entscheid stoisch hin: «Die Diskussionen haben wir jetzt 38 Runden lang. Es ist nicht möglich, dass es das nicht gibt.» Aber es sei ja gut, dass es strittige Szenen gebe und man darüber diskutieren könne. «Aber es gibt kein Reglement, das machen kann, dass es schwarz oder weiss ist, das (A.d.Red.: Hands oder nicht Hands) wird man immer diskutieren. Und mit dem muss man einfach leben.»

Klose hakt nach und will von Fringer wissen: «Meinst du, er pfeift das in Lausanne?» Der ehemalige Nati-Coach gibt unumwunden zu: «Eher nicht. Darum sage ich, es menschelt überall.» Fringer nimmt den Schiedsrichter aber sogleich aus dem Kreuzfeuer der Kritik, in dem er nachschiebt: «Aber er hat ja Kontakt gehabt mit dem VAR, nehme ich an.»

«Ich würde den Schiri-Entscheid klar stützen»

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen ist allerdings klar der Meinung, dass das Schiedsrichtergespann zurecht auf Elfmeter entschieden hat und spricht insbesondere dem Assistenten ein dickes Lob aus. Rolf Fringer dagegen, liest Grossen die Leviten, allerdings ohne sich auch nur annähernd im Ton zu vergreifen. Aber hör doch am besten selbst rein (Video unten).

Magnin: «Wenn gepfiffen wird, dann ist es richtig so»

Interessant ist auch, was Ludovic Magnin zum Elfmeter sagt. Der als Hitzkopf bekannte Coach von Lausanne-Sport nimmt es nämlich äusserst sportlich. Mit einem Lächeln im Gesicht sagt er, dass die Schiedsrichter ihnen vor der Saison erklären wollten, wann es Handelfmeter gibt und wann nicht: «Aber wir verstehen das sowieso nicht. Wenn gepfiffen wird, dann ist es richtig so.»

