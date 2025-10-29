Dähler: «Wir wissen, was wir am Ball können» 28.10.2025

Leader Thun gewinnt am Dienstagabend trotz Unterzahl souverän mit 3:0 gegen Schlusslicht Winterthur. Für den Mann des Spiels Lucien Dähler hätte der Sieg der Berner Oberländer auch höher ausfallen können.

Achter Sieg im elften Spiel und Tabellenführung ausgebaut – es ist fast ein perfekter Abend für den Leader aus Thun. Fast, denn für Lucien Dähler hätte der Sieg höher ausfallen sollen: «Am Ende muss man sagen, ist das 3:0 zu tief. Wir haben die Konter nicht ganz fertig gespielt», sagt der Mann des Spiels selbstkritisch im Interview bei blue Sport.

Für den 24-Jährigen, der gegen Winterthur zum ersten Mal in der Super League traf, sei der Sieg dank einer starken Defensiv-Leistung zustande gekommen – zumal die Thuner ab der 39. Minute mit einem Mann weniger agieren mussten.

«Wir können stolz auf die Defensiv-Leistung sein. Man hat gesehen, was es bedeutet, wenn man hier spielen darf. Jeder steht in jeden Schuss. Jeder versucht, für den anderen das Duell auszubügeln. Das ist das, was uns ausmacht», sagt Dähler.

«Wir nehmen Spiel für Spiel»

Diese Solidarität in der Abwehr zahlt sich für die Thuner aus – nicht nur in der Tabelle, sondern auch in den Statistiken. Zusammen mit St.Gallen und Sion haben sie die wenigsten (13) Gegentore zugelassen.

Gegen Winterthur war es der vierte Sieg in Folge und auf den ersten Verfolger St.Gallen hat Thun nun auch schon vier Punkte Vorsprung. Träumen sie im Berner Oberland schon vom ganz grossen Coup? «Wir sind nicht in einem Traum, wir sind in der Realität. Wir wissen, was wir können. Jetzt gilt es, das von Woche zu Woche zu bestätigen», hält Dähler den Ball flach.

Dem pflichtet auch Teamkollege Michael Heule bei: «Ich glaube, das Gute an uns, ist, dass wir Spiel für Spiel nehmen. Wir haben diese Woche drei Spiele, konnten zwei schon gewinnen und jetzt wartet Sion.» (Samstag, ab 18.00 Uhr auf blue Sport).

Thun – Winterthur 3:0 Super League | 11. Runde | Saison 25/26 28.10.2025

