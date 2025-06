Drittligist FC Biel wird nach Cupfinal von den Fans empfangen

Am Sonntagabend wird die erste Mannschaft des FC Biel nach dem Cupspiel gegen den FC Basel in Biel empfangen und gefeiert. Die Bieler schnupperten gegen Basel an der grössten Sensation der Cup-Geschichte. «Wer jetzt nicht FC-Biel-Fan ist, ist kein Fussball-Fan», sagte der FC-Biel-Präsident mit Stolz.

01.06.2025