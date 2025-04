Schonungslose Analyse: Mehmedi und Klose zerlegen YB nach Debakel 13.04.2025

Nach dem 0:5-Debakel in Luzern, gehen die beiden blue Sport Experten Admir Mehmedi und Timm Klose hart ins Gericht mit den YB-Akteuren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB gibt verliert auswärts gegen Luzern mit 0:5.

Die beiden blue Sport Experten Admir Mehmedi und Timm Klose haben kein Verständnis für das miserable Defensivverhalten der Berner. Mehr anzeigen

«Wenn du so eine Defensivleistung wie heute an den Tag legst, wie YB das gemacht hat, dann musst du dich nicht wundern, wenn du untergehst wie die Titanic», sagt Admir Mehmedi nach der 0:5-Klatsche der Berner in Luzern.

Dass YB zur Pause 0:2 zurückliegt, ist das eine, dass es 40 Sekunden nach Wiederanpfiff 3:0 für Luzern steht, das andere. «Als Giorgio Contini versuchst du mit dem Doppelwechsel noch einmal einen Weckruf durch die Mannschaft zu bringen. Aber wer so verteidigt, wer so inexistent ist im Kopf, ich verstehe das nicht», stellt Mehmedi klar und nimmt den Trainer in Schutz: «Das ist einfach unverständlich. Und als Trainer stehst du draussen und sagst: ‹Was passiert jetzt da?›» Mit der Taktik habe das nichts zu tun, bei YB habe die Bereitschaft und der Wille gefehlt, alles zu geben.

Auch Timm Klose kann es kaum fassen, wie stümperhaft YB gegen Luzern verteidigt. Dass nun in der nächsten Runde gegen den FCZ Camara wegen seines Frust-Fouls gesperrt fehlen wird und Benito womöglich verletzt ausfallen wird, sieht Mehmedi allerdings nicht wirklich als Nachteil. «Das Positive ist sicherlich, dass die, die dann reinkommen, versuchen werden, es besser zu machen. Weil noch einmal: Viel schlechter als heute kann YB gar nicht verteidigen.»

