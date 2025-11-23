Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen

Schiri-Experte erklärt: Darum hätte es keinen Elfmeter für den FCZ geben dürfen 23.11.2025

Der FC Zürich kommt in Sion dank eines umstrittenen Hand-Penaltys zurück in die Partie. blue Schiri-Experte Stephan Klossner erklärt, weshalb der Strafstoss, der zum 1:2-Anschlusstreffer des FCZ führte, nicht hätte gegeben werden sollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Sion und der FC Zürich spielen in der 14. Runde der Super League 2:2-Remis.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kommt es im Strafraum des Heimteams zu einer umstrittenen Szene, die einen Penalty und das 1:2-Anschlusstor der Zürcher zur Folge hat.

blue Fussball-Experte Georges Bregy kritisiert den Einsatz des VAR, fragt sich: «Das ist doch kein klarer Fehlentscheid?»

Auch Schiri-Experte Stephan Klossner sieht einen Fehler der Unparteiischen und bestätigt: «Es darf nicht sein, dass sich der VAR hier einschaltet.» Mehr anzeigen

Sion führt gegen den FCZ komfortabel mit 2:0, die Uhr tickt langsam in Richtung Pause, aber dann gibts plötzlich Penalty für den FCZ. Der Grund: Der Ball gerät im Strafraum des Heimteams in den Flipperkasten und springt Sion-Verteidiger Hajrizi an den Arm.

Die Pfeife von Sven Wolfensberger bleibt vorerst stumm, nach einer VAR-Intervention lässt sich der Schiedsrichter aber am Bildschirm umstimmen. Den fälligen Penalty für den FCZ versenkt Steven Zuber zum 1:2.

blue Fussball-Experte Georges Bregy versteht in der Halbzeitpause die Welt nicht mehr. «Das ist eine normale Bewegung. Er schiesst ihm den Ball von einem Meter an den Arm. Was will ein Spieler da machen? Warum schaltet sich da der VAR ein, das ist doch kein krasser Fehlentscheid?»

Unterstützung erhält Bregy von Stephan Klossner – auch der Schiri-Experte steht dem VAR-Eingriff kritisch gegenüber: «Ich bin 100 Prozent bei dir. Das darf kein Onfield-Review sein. Das ist kein klarer Fehlentscheid.»

VAR wählte wohl «falsche Bilder» aus

Handkehrum hätte man die Szene aber wohl auch stehen lassen müssen, wenn der Schiri auf Penalty entschieden hätte, findet Klossner, denn «ob es Handspiel ist, oder nicht, das ist für mich etwa 50:50», sagt der Schiri-Experte, unterstreicht aber nochmals: «Was sicher nicht sein darf, ist, dass der VAR sich einschaltet. Das ist sicher kein klarer Penalty.»

Warum das trotzdem geschah, darüber kann Klossner nur spekulieren. «Turkes als VAR zeigt Wolfensberger zuerst die Kamera von der Seite. In dieser Wahrnehmung sieht man die Position des Armes nicht, da kann ich nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, dass es Handspiel sein könnte. Die Hintertorkamera zeigt die Szene besser.»

Klossner glaubt: «Da lag vermutlich der Fehler beim VAR, dass er auf die falschen Kamerabilder schaute und nicht das beste Bild auswählte.»

Bitter für Sion, denn die Szene soll schlussendlich mitentscheidend sein. Dank Philippe Keny gelingt den Zürchern in der zweiten Halbzeit der Ausgleich zum 2:2, am Ende werden die Punkte im Wallis geteilt.