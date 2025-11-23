Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schiri-Experte erklärt Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen

Tobias Benz

23.11.2025

Schiri-Experte erklärt: Darum hätte es keinen Elfmeter für den FCZ geben dürfen

Schiri-Experte erklärt: Darum hätte es keinen Elfmeter für den FCZ geben dürfen

23.11.2025

Der FC Zürich kommt in Sion dank eines umstrittenen Hand-Penaltys zurück in die Partie. blue Schiri-Experte Stephan Klossner erklärt, weshalb der Strafstoss, der zum 1:2-Anschlusstreffer des FCZ führte, nicht hätte gegeben werden sollen.

Tobias Benz

23.11.2025, 19:55

23.11.2025, 20:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Sion und der FC Zürich spielen in der 14. Runde der Super League 2:2-Remis.
  • Gegen Ende der ersten Halbzeit kommt es im Strafraum des Heimteams zu einer umstrittenen Szene, die einen Penalty und das 1:2-Anschlusstor der Zürcher zur Folge hat.
  • blue Fussball-Experte Georges Bregy kritisiert den Einsatz des VAR, fragt sich: «Das ist doch kein klarer Fehlentscheid?»
  • Auch Schiri-Experte Stephan Klossner sieht einen Fehler der Unparteiischen und bestätigt: «Es darf nicht sein, dass sich der VAR hier einschaltet.»
Mehr anzeigen

Sion führt gegen den FCZ komfortabel mit 2:0, die Uhr tickt langsam in Richtung Pause, aber dann gibts plötzlich Penalty für den FCZ. Der Grund: Der Ball gerät im Strafraum des Heimteams in den Flipperkasten und springt Sion-Verteidiger Hajrizi an den Arm.

Die Pfeife von Sven Wolfensberger bleibt vorerst stumm, nach einer VAR-Intervention lässt sich der Schiedsrichter aber am Bildschirm umstimmen. Den fälligen Penalty für den FCZ versenkt Steven Zuber zum 1:2. 

blue Fussball-Experte Georges Bregy versteht in der Halbzeitpause die Welt nicht mehr. «Das ist eine normale Bewegung. Er schiesst ihm den Ball von einem Meter an den Arm. Was will ein Spieler da machen? Warum schaltet sich da der VAR ein, das ist doch kein krasser Fehlentscheid?»

Unterstützung erhält Bregy von Stephan Klossner – auch der Schiri-Experte steht dem VAR-Eingriff kritisch gegenüber: «Ich bin 100 Prozent bei dir. Das darf kein Onfield-Review sein. Das ist kein klarer Fehlentscheid.»

VAR wählte wohl «falsche Bilder» aus

Handkehrum hätte man die Szene aber wohl auch stehen lassen müssen, wenn der Schiri auf Penalty entschieden hätte, findet Klossner, denn «ob es Handspiel ist, oder nicht, das ist für mich etwa 50:50», sagt der Schiri-Experte, unterstreicht aber nochmals: «Was sicher nicht sein darf, ist, dass der VAR sich einschaltet. Das ist sicher kein klarer Penalty.»

Warum das trotzdem geschah, darüber kann Klossner nur spekulieren. «Turkes als VAR zeigt Wolfensberger zuerst die Kamera von der Seite. In dieser Wahrnehmung sieht man die Position des Armes nicht, da kann ich nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, dass es Handspiel sein könnte. Die Hintertorkamera zeigt die Szene besser.»

Klossner glaubt: «Da lag vermutlich der Fehler beim VAR, dass er auf die falschen Kamerabilder schaute und nicht das beste Bild auswählte.»

Bitter für Sion, denn die Szene soll schlussendlich mitentscheidend sein. Dank Philippe Keny gelingt den Zürchern in der zweiten Halbzeit der Ausgleich zum 2:2, am Ende werden die Punkte im Wallis geteilt.

Gäste im VAR-Glück. Der FCZ holt in Sion trotz 0:2-Rückstand einen Punkt

Gäste im VAR-GlückDer FCZ holt in Sion trotz 0:2-Rückstand einen Punkt

Sion – Zürich 2:2

Sion – Zürich 2:2

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Meistgelesen

Rubio kündigt Änderungen von US-Friedensplan an +++ «Nicht akzeptabel»: Merz lehnt Finanzteil in US-Plan ab
Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin
So täuschen Startups technische Fortschritte vor
Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt

Fussball-News

Szene im Video. FCSG-Captain Görtler trifft bei Fallrückzieher Kopf statt Ball

Szene im VideoFCSG-Captain Görtler trifft bei Fallrückzieher Kopf statt Ball

Bundesliga. Leipzig bleibt den Bayern einigermassen auf den Fersen

BundesligaLeipzig bleibt den Bayern einigermassen auf den Fersen

Premier League. Arsenal spielt Tottenham im Nordlondon-Derby an die Wand

Premier LeagueArsenal spielt Tottenham im Nordlondon-Derby an die Wand

Highlights im Video. Boukhalfa schiesst St.Gallen in wilder Schlussphase zu Sieg gegen Lausanne

Highlights im VideoBoukhalfa schiesst St.Gallen in wilder Schlussphase zu Sieg gegen Lausanne

Turbulente Partie im Letzigrund. Drei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab

Turbulente Partie im LetzigrundDrei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab