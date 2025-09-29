Heikle Szene am Luzerner Strafraum: Hätte es hier Penalty geben müssen für den FCB? 28.09.2025

Basel verliert zuhause gegen Luzern mit 1:2 und verpasst es, zu Leader St.Gallen aufzuschliessen. Zu reden gibt eine Szene kurz vor der Pause, als Philip Otele im Strafraum von Pius Dorn zu Fall gebracht wird.

Der FC Basel verliert zu Hause gegen Luzern und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Super League.

Kurz vor der Pause fällt Basels Otele nach einem Zweikampf mit Luzerns Dorn im Strafraum – es gibt jedoch keinen Penalty.

Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als der FC Basel gegen Luzern nochmals einen schnellen Konter fährt. Der schnelle Philip Otele eilt allen davon, an der Strafraumgrenze kommt es zum Kontakt mit Luzern-Verteidiger Pius Dorn. Otele fällt, die Basler wollen einen Penalty. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Alessandro Dudic bleibt stumm. Auch der VAR greift nicht ein.

Im blue Sport Studio wird die Szene diskutiert, Experte Daniel Gygax sagt: «Im ersten Moment sieht es nach Penalty aus. Er kommt mit Speed und man hat das Gefühl, Dorn läuft ihm hinten rein. Es sah nach Penalty aus und das Gefühl hatten wohl auch alle im Stadion. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, sieht es aus meiner Sicht eher weniger nach Penalty aus. Aber dafür haben wir ja einen Experten.»

Der Experte für Schiedsrichter-Entscheidungen ist an diesem Sonntag Pascal Erlachner, der die Szene wie folgt einordnet: «Es war ein extrem schneller Konter, es gibt einen leichten Kontakt mit dem Arm. Die Frage ist, reicht das, Ja oder Nein? Luzern wird sicher sagen Nein, das ist ein Zweikampf, der FCB wird sagen, das ist ein klarer Fehler. Der Schiedsrichter hatte in diesem Spiel eine hohe Linie und für ihn war es zu wenig. Der VAR hat nicht eingegriffen, weil es kein klarer Fehler ist. Ich habe das Gefühl, man kann ihn geben, aber man muss ihn nicht geben. Es ist ein Grau-Entscheid.»

Lob für Schiedsrichter Dudic

Auf diese Erklärung von Erlachner entgegnet Gygax: «Das ist interessant, ich habe mich nur auf unten konzentriert, dass er mit dem Arm kurz hinlangt, habe ich zuerst gar nicht gesehen.» Der zweite blue Sport Experte im Studio ist Admir Mehmedi, der ebenfalls zu kein Penalty tendiert und begründet: «Geschwindigkeit hin oder her, der Kontakt oben ist für mich zu wenig. Unten sieht es eher so aus, als würde der Stürmer in den Verteidiger laufen. Ich glaube, es wurde richtig entschieden.»

Lob gibt es deshalb auch noch von Gygax für Schiedsrichter Alessandro Dudic: «Chapeau, bei dem Tempo das richtig zu entscheiden.»

