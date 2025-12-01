Canepa zeigt seine Verletzung am Bein 01.12.2025

Nach dem Zürcher Derby kochen am Samstag im Letzigrund die Emotionen hoch. Es kommt zur Rudelbildung, Fäuste fliegen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa trägt sogar eine Verletzung am Bein davon. Was ist passiert?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 1:0-Sieg des FC Zürich gegen GC kommt es wegen einer Provokation von FCZ-Spieler Jahnoah Markelo zu einer Rudelbildung.

Markelo erhält nach dem Abpfiff die Rote Karte, Teamkollege Livano Comenencia sieht Gelb-Rot – beide fehlen im nächsten Spiel.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa zieht sich im Getümmel eine Schürfwunde zu, nimmt es aber mit Humor und feiert den Derbysieg. Mehr anzeigen

Als Schiedsrichter Urs Schnyder das 292. Zürcher Derby abpfeift, fliegen die Fetzen. Nachdem FCZ-Profi Jahnoah Markelo vor der GC-Bank den 1:0-Sieg bejubelt und die Hoppers damit provoziert, kommt es zur Rudelbildung. Es wird wild umhergeschubst, auch die eine oder andere Faust fliegt.

Nach einigen Augenblicken haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Schnyder zeigt Markelo noch die Rote Karte, weil er die technische Zone des gegnerischen Teams in konfrontativer Art und Weise betreten hat. Teamkollege Livano Comenencia sieht ebenfalls noch die Ampelkarte und wird dem FCZ genauso wie Markelo im nächsten Spiel in St.Gallen fehlen.

Ungeschoren davon kommt dagegen Mariano Gomez, der mitten in den Tumulten einem GC-Spieler von hinten an den Kopf schlägt – im folgenden Video bei Sekunde 10 zu sehen:

Nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen hoch im Zürcher Derby 29.11.2025

Canepa wurde von Vujevic getroffen

Bleibt die Frage, was mit Ancillo Canepa passiert ist. Der FCZ-Präsident steht nach dem Spiel auf dem Platz, zieht das Hosenbein hoch und zeigt eine Schürfwunde am Schienbein. Die hat er sich im Getümmel bei einem Zusammenstoss mit Verteidiger David Vujevic zugezogen.

Der Stadtklub veröffentlicht auf seinem Instagram-Kanal ein Video, das zeigt, wie Canepa den Zeigefinger auf Vujevic richtet. Sauer ist der FCZ-Boss auf den 19-Jährigen aber nicht. Er lacht und klatscht mit Vujevic ab. Nach einem Derbysieg tut eine Schürfwunde eben deutlich weniger weh ...