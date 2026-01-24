  1. Privatkunden
«Da drehe ich durch» Darum haut Zubi Winterthurs Hunziker in die Pfanne

Patrick Lämmle

24.1.2026

«Da drehe ich durch» – Zubi kritisiert die Winterthurer Mauer

«Da drehe ich durch» – Zubi kritisiert die Winterthurer Mauer

24.01.2026

Schlusslicht Winterthur gerät in Lugano nach einem Freistosstor von Anto Grgic früh in Rückstand. Für Zubi ist aber klar: Der Treffer hätte problemlos verhindert werden können.

Patrick Lämmle

24.01.2026, 20:51

Winterthur liegt gegen Lugano zur Pause bereits 0:3 zurück. Den ersten Treffer erzielt Anto Grgic in der 13. Minute per Freistoss. Schön anzusehen ist das 1:0 allemal, doch Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler betrachtet die Szene aus einem anderen Blickwinkel. Für ihn ist das Verhalten von Andrin Hunziker in der Mauer unverzeihbar. Der grossgewachsene Stürmer springt zwar wie seine Teamkollegen auf, duckt sich gleichzeitig aber weg. «Da drehe ich fast durch», ärgert sich Zubi.

Fünfter Sieg in Serie. Lugano lässt gegen Schlusslicht Winterthur die Muskeln spielen

Fünfter Sieg in SerieLugano lässt gegen Schlusslicht Winterthur die Muskeln spielen

Dass Hunziker Kopfball kann, das zeigt er in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute steigt der 22-Jährige am höchsten und nickt zum 1:3 ein. Mehr geht aber nicht mehr, am Ende verliert Winterthur mit 1:4 und bleibt am Tabellenende kleben.

Hunziker verkürzt für Winterthur

Hunziker verkürzt für Winterthur

24.01.2026

Videos zum Thema

Lugano – Winterthur 4:1

Lugano – Winterthur 4:1

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

Rahmen: «Waren in vielen Phasen auf Augenhöhe»

Rahmen: «Waren in vielen Phasen auf Augenhöhe»

24.01.2026

