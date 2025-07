Scheiblehner: «Man muss Entwicklung und positive Erfolgserlebnisse verbinden» 04.07.2025

Gerald Scheiblehner ist neuer GC-Trainer. Nun spricht er über seine ersten Trainings, seine Ideen und seinen Kommunikations-Fauxpas auf Instagram.

Der Transfer von Gerald Scheiblehner zu GC war bekannt, bevor er offiziell wurde. Der 48-jährige Österreicher gab in seinem Instagram-Profil an, Trainer von den Grasshoppers zu sein, bevor die Zürcher kommunizierten.

Es war jedoch nicht Scheiblehner selbst, der die Angaben in den Sozialen Medien veröffentlichte, sondern sein Sohn. «Er verdient 50 Euro Taschengeld, dafür macht er mir den Account», sagt der frischgebackene GC-Coach in einer Medienrunde auf dem Trainingsgelände. Der 18-Jährige sei in Kroatien im Urlaub gewesen und hätte in den Österreichischen Medien gelesen, dass der Transfer fix sei. Zu diesem Zeitpunkt stimmt das jedoch noch nicht.

Nun ist der Transfer Scheiblehners aber in trockenen Tüchern. «Ich bin super aufgenommen worden.» Die ersten Trainings mit seinem neuen Team hat er hinter sich. «Es ist wichtig, eine Struktur in die Mannschaft zu bringen und eine klare Aufgabenteilung in der Mannschaft zu haben», so Scheiblehner weiter. Es gehe aber auch um Resultate. «Man muss beides verbinden: Die Entwicklung und die positiven Erfolgserlebnisse.»

GC-Innenverteidiger Saulo Decarli spricht positiv über den neuen Mann an der Seitenlinie des Rekordmeisters. «Er hat eine sehr angenehme Energie. Er hat klar aufgezeigt, was er haben möchte und was nicht. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich freue mich, mit ihm arbeiten zu können.»

Beim ersten Testspiel spielten die Zürcher am Freitagabend gegen Vaduz 1:1. Vom 7. bis 11. Juli weilt GC im Trainingslager in Crans-Montana.