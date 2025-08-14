Moritz Broschinski sorgte in der Bundesliga für einen eher unrühmlichen Rekord. IMAGO/DeFodi Images

Der FC Basel verpflichtet mit Moritz Broschinski einen neuen Stürmer. Aber wer ist der Mann, der zukünftig für den FCB auf Torejagd geht? blue Sport stellt den 24-jährigen Angreifer vor.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der FC Basel holt Moritz Broschinski vom VfL Bochum.

Der Mittelstürmer startete seine Karriere in Cottbus, wechselte in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und spielte zuletzt zweieinhalb Jahre in Bochum.

Der 24-Jährige hat letzte Saison einen kuriosen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Mehr anzeigen

Der Steckbrief

Name: Moritz Broschinski

Geburtsdatum: 23.09.2000 (24)

Nationalität: Deutschland

Grösse: 1,90 Meter

Position: Mittelstürmer

Starker Fuss: Rechts

Die Karriere

Broschinski durchlief die Jugendabteilung von Energie Cottbus und wurde 2019 in die erste Mannschaft befördert. Nach einer Saison mit 17 Skorerpunkten in 28 Spielen (davon 9 Tore) wechselte er im Sommer 2020 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Wegen eines Fussbruchs und später eines Muskelbündelrisses verpasste er fast die ganze Saison und konnte sich auch in der Folgesaison bei den BVB-Reserven nicht richtig durchsetzen.

Erst im Herbst 2022 kam Broschinski schliesslich zu regelmässiger Spielzeit bei der zweiten Mannschaft von Dortmund in der 3. Bundesliga. Im Januar 2023 folgte der Wechsel zum VfL Bochum in die erste Bundesliga. Broschinski gab sein Bundesliga-Debüt gegen Hoffenheim und traf nur neun Minuten nach seiner Einwechslung.

Der ganz grosse Durchbruch wollte Broschinski bei Bochum aber nie gelingen, einen Grossteil seiner Einsätze hatte der Mittelstürmer als Joker. Im August 2025 folgte nun der Wechsel zum Schweizer Meister nach Basel.

Die Ablöse

Wie verschiedene Medien schreiben, bezahlt der FC Basel eine Ablöse von rund 2,5 Millionen Euro für den Stürmer. Aus der Schweiz war auch der FC St. Gallen an Broschinski interessiert, habe gemäss dem «Blick» aber weniger als die Hälfte der Ablöse geboten.

Die Statistiken

Obwohl er Mittelstürmer ist, ist Broschinski nicht der ganz grosse Goalgetter. In 70 Bundesligaspielen kommt er gerade mal auf fünf Tore und gab dazu sieben Assists. Insgesamt kommt der Deutsche in 150 Profispielen auf 20 Treffer. In dieser Saison kam Broschinski zu zwei Einsätzen für Bochum und erzielte dabei ein Tor.

Der kuriose Rekord

In der letzten Saison sorgte Broschinski für einen kuriosen Bundesliga-Rekord. Der Stürmer stand in 33 von 34 möglichen Spielen auf dem Feld, durfte davon aber kein einziges Mal über 90 Minuten ran. Das gab es zuvor noch nie. Broschinski wurde 15 Mal ausgewechselt und 18 Mal eingewechselt. Die insgesamt ernüchternde Bilanz seiner 33 Teil-Einsätze: 1 Tor.

Der Grund, warum ihm Basel geholt hat

Basels Sportdirektor Daniel Stucki erklärt auf der klubeigenen Website, weshalb man Moritz Broschinski verpflichtet hat: «Er ist grossgewachsen, extrem schnell und sehr dynamisch – hat also ein Profil, das uns im Sturm noch fehlte. Ausserdem bringt er eine Top-Mentalität mit, wir haben gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte. Und obwohl er nicht mehr ganz jung ist, befindet er sich noch in einer Entwicklung und wir glauben fest daran, dass er bei uns richtig ‹aufmacht› und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.»

