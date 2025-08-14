  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er stellte kuriosen Bundesliga-Rekord auf Das ist der neue FCB-Stürmer Moritz Broschinski

Sandro Zappella

14.8.2025

Moritz Broschinski sorgte in der Bundesliga für einen eher unrühmlichen Rekord.
Moritz Broschinski sorgte in der Bundesliga für einen eher unrühmlichen Rekord.
IMAGO/DeFodi Images

Der FC Basel verpflichtet mit Moritz Broschinski einen neuen Stürmer. Aber wer ist der Mann, der zukünftig für den FCB auf Torejagd geht? blue Sport stellt den 24-jährigen Angreifer vor.

Sandro Zappella

14.08.2025, 09:36

14.08.2025, 09:39

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel holt Moritz Broschinski vom VfL Bochum.
  • Der Mittelstürmer startete seine Karriere in Cottbus, wechselte in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und spielte zuletzt zweieinhalb Jahre in Bochum.
  • Der 24-Jährige hat letzte Saison einen kuriosen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
Mehr anzeigen

Der Steckbrief

Name: Moritz Broschinski
Geburtsdatum: 23.09.2000 (24)
Nationalität: Deutschland
Grösse: 1,90 Meter
Position: Mittelstürmer
Starker Fuss: Rechts

Die Karriere

Broschinski durchlief die Jugendabteilung von Energie Cottbus und wurde 2019 in die erste Mannschaft befördert. Nach einer Saison mit  17 Skorerpunkten in 28 Spielen (davon 9 Tore) wechselte er im Sommer 2020 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Wegen eines Fussbruchs und später eines Muskelbündelrisses verpasste er fast die ganze Saison und konnte sich auch in der Folgesaison bei den BVB-Reserven nicht richtig durchsetzen. 

Erst im Herbst 2022 kam Broschinski schliesslich zu regelmässiger Spielzeit bei der zweiten Mannschaft von Dortmund in der 3. Bundesliga. Im Januar 2023 folgte der Wechsel zum VfL Bochum in die erste Bundesliga. Broschinski gab sein Bundesliga-Debüt gegen Hoffenheim und traf nur neun Minuten nach seiner Einwechslung. 

Der ganz grosse Durchbruch wollte Broschinski bei Bochum aber nie gelingen, einen Grossteil seiner Einsätze hatte der Mittelstürmer als Joker. Im August 2025 folgte nun der Wechsel zum Schweizer Meister nach Basel.

Die Ablöse

Wie verschiedene Medien schreiben, bezahlt der FC Basel eine Ablöse von rund 2,5 Millionen Euro für den Stürmer. Aus der Schweiz war auch der FC St. Gallen an Broschinski interessiert, habe gemäss dem «Blick» aber weniger als die Hälfte der Ablöse geboten.

Die Statistiken

Obwohl er Mittelstürmer ist, ist Broschinski nicht der ganz grosse Goalgetter. In 70 Bundesligaspielen kommt er gerade mal auf fünf Tore und gab dazu sieben Assists. Insgesamt kommt der Deutsche in 150 Profispielen auf 20 Treffer. In dieser Saison kam Broschinski zu zwei Einsätzen für Bochum und erzielte dabei ein Tor.

Der kuriose Rekord

In der letzten Saison sorgte Broschinski für einen kuriosen Bundesliga-Rekord. Der Stürmer stand in 33 von 34 möglichen Spielen auf dem Feld, durfte davon aber kein einziges Mal über 90 Minuten ran. Das gab es zuvor noch nie. Broschinski wurde 15 Mal ausgewechselt und 18 Mal eingewechselt. Die insgesamt ernüchternde Bilanz seiner 33 Teil-Einsätze: 1 Tor.

Der Grund, warum ihm Basel geholt hat

Basels Sportdirektor Daniel Stucki erklärt auf der klubeigenen Website, weshalb man Moritz Broschinski verpflichtet hat: «Er ist grossgewachsen, extrem schnell und sehr dynamisch – hat also ein Profil, das uns im Sturm noch fehlte. Ausserdem bringt er eine Top-Mentalität mit, wir haben gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte. Und obwohl er nicht mehr ganz jung ist, befindet er sich noch in einer Entwicklung und wir glauben fest daran, dass er bei uns richtig ‹aufmacht› und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.»

Videos aus dem Ressort

Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»

Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»

10.08.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Meistgelesen

Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter
Influencer-Paar stirbt bei Offroad-Unfall – Umstände unklar
«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

Mehr zur Super League

GC-Sportchef will an Plan festhalten. Alain Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

GC-Sportchef will an Plan festhaltenAlain Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

Folgt mit neuem Trainer die Wende?. Gourvennec kündigt klare Hierarchie im Servette-Tor an

Folgt mit neuem Trainer die Wende?Gourvennec kündigt klare Hierarchie im Servette-Tor an

Aufsteiger Thun mit Rekord. Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

Aufsteiger Thun mit RekordLeo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

Fussball Videos

Reicht Diaz für Bayerns Ziele?

Reicht Diaz für Bayerns Ziele?

14.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1. Runde | Saison 25/26

13.08.2025

Reicht Diaz für Bayerns Ziele?

Reicht Diaz für Bayerns Ziele?

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Mehr Videos