Mit Heinz Lindner und Gregory Wüthrich hat YB viel Erfahrung verpflichtet. Die beiden Neuzugänge verraten im Interview mit blue Sport, wie ihre Rollen aussehen und was ihre Ziele sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys verpflichten den erfahrenen Torhüter Heinz Lindner vom FC Sion und Innenverteidiger Gregory Wüthrich, der nach fünf erfolgreichen Jahren bei Sturm Graz zu seinem Stammklub zurückkehrt.

Lindner übernimmt bei YB die Rolle als zweiter Torhüter hinter Marvin Keller und erklärt im Interview mit blue Sport, dass er das Team mit seiner Erfahrung unterstützen will.

Wüthrich bringt nach seiner Zeit in Österreich eine Winnermentalität mit und erklärt: «Ich bin einer dieser Leadertypen, die im letzten Jahr bei YB noch fehlten.» Mehr anzeigen

Die Young Boys haben auf die neue Saison hin mit Heinz Lindner und Gregory Wüthrich zwei in der Super League bestens bekannte Spieler verpflichtet. Der österreichische Goalie Heinz Lindner stösst vom FC Sion nach Bern. Der 34-Jährige spielte in der Schweiz auch schon bei den Grasshoppers und dem FC Basel.

YB wird nun seine vierte Station in der Super League: Ein absoluter Traditionsverein, das Umfeld und die Qualität stimmt. Wir wollen einfach wieder vorne angreifen, erklärt Lindner seinen Wechsel. Das gesamte Konzept habe ihn einfach brutal gereizt.

Die Gespräche hätten bereits in der Rückrunde stattgefunden: «Wir haben uns relativ schnell geeinigt, weil ich auch unbedingt hierher wollte. Wenn man die Chance bekommt, bei YB zu unterzeichnen, dann muss man die auch wahrnehmen», so Lindner. In Bern wird Lindner, wie zuletzt auch bei Sion, die Nummer 2 der Torhüter.

Der Österreicher sagt dazu: «Marvin Keller wird sich bestimmt nicht in den Liegestuhl lehnen, er ist ein absoluter Fighter, der immer alles gibt auf dem Platz. Meine Rolle wird es sein, da zu sein, wenn es mich braucht, im Training immer Gas zu geben und die Jungen mit meiner Erfahrung zu unterstützen. »

Wüthrich zurück bei den Young Boys

Der zweite Neuzugang ist zwar nicht Österreicher wie Lindner, spielte zuletzt aber dort. Gregory Wüthrich spielte von 2020 bis 2025 bei Sturm Graz und wurde dort unter anderem zweifacher Cupsieger und Meister. Nun kehrt der Innenverteidiger zurück zu seinem Stammklub, den er im September 2019 – nach drei Meistertiteln in Folge – verliess.

Im Interview bei blue Sport sagt der Abwehrspieler, dass es schön sei, wieder bei dem Verein zu sein, bei dem er gross wurde. Es gebe noch viele altbekannte Gesichter: «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.» Seine Zeit im Ausland habe ihn mental stärker gemacht, er sei zu einem Leader geworden, erklärt Wüthrich: «Diese Winnermentalität will ich von Tag 1 hier einbringen.»

Er sei einer dieser Leadertypen, die im letzten Jahr bei YB noch gefehlt hatten: «Ich glaube, das sind die Anforderungen, die der Verein an mich hat und ich auch an mich selbst.» Er wolle hier vor allem Leistung bringen und den jüngeren Spielern ein gutes Vorbild sein, so der zweifache Schweizer Nationalspieler.

