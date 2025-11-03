  1. Privatkunden
Ellbogenschlag des FCB-Captains? Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene

Luca Betschart

3.11.2025

Schürpf über den YB-Platzverweis: «Ein sehr harter Entscheid»

Schürpf über den YB-Platzverweis: «Ein sehr harter Entscheid»

02.11.2025

YB muss sich im Spiel gegen den FC Basel nach der Gelb-Roten Karte gegen Gigovic fast eine volle Halbzeit in Unterzahl wehren. Die Entscheidung löst im blue Sport Studio Diskussionen aus – genau wie eine Szene um Shaqiri.

Redaktion blue Sport

03.11.2025, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im ersten Spiel unter Rückkehrer Gerardo Seoane holt YB gegen Meister Basel einen Punkt – trotz langer Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Armin Gigovic.
  • Der Platzverweis löst im blue Sport Studio Diskussionen aus. «Ich finde es einen sehr harten Entscheid», sagt Experte Pascal Schürpf. 
  • Ebenfalls zu reden gibt eine Szene von Xherdan Shaqiri, der in der Nachspielzeit im Zweikampf gegen Ebrima Colley seine Ellbogen ausfährt. 
Mehr anzeigen

Kurz nach der Pause erhalten die Berner Siegeshoffnungen beim Comeback von Cheftrainer Gerardo Seoane einen argen Dämpfer. Im Heimspiel gegen den FC Basel läuft die 48. Minute, als Armin Gigovic im Zweikampf ausrutscht und Gegenspieler Xherdan Shaqiri unsanft von den Füssen holt. Die Folge: Schiedsrichter Fedayi San zeigt Gigovic die zweite Gelbe Karte und stellt die Berner Nummer 37 vom Platz.

Keine Tore bei Seoane-Comeback. YB erkämpft sich gegen Basel in Unterzahl einen Punkt

Keine Tore bei Seoane-ComebackYB erkämpft sich gegen Basel in Unterzahl einen Punkt

Der Entscheid löst im blue Sport Studio Diskussionen aus. «Ich bin erschrocken», sagt Experte Pascal Schürpf und ergänzt: «Ich finde es einen sehr harten Entscheid. Er rutscht aus und trifft ihn. In solchen Szenen erhoffe ich mir Fingerspitzengefühl von Schiedsrichtern.» Rolf Fringer bedauert, dass der VAR in dieser Situation nicht eingreifen kann. «Hätte der Schiedsrichter unsere Bilder gehabt, hätte er dieses Fingerspitzengefühl vielleicht gehabt. Es ist eine ärgerliche Gelb-Rote Karte. Einem Fussballer tut das weh, aber es ist, wie es ist», so Fringer. 

Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner hat Verständnis für die beiden Experten. «Es ist unglücklich», sagt Erlachner – macht zugleich aber klar: «Es ist die Gefährdung der Gesundheit, es ist einfach eine Gelbe Karte – auch wenn es weh tut. Mir tut es auch weh.»

Shaqiris «Machtkampf»

Ebenfalls für Diskussionen sorgt ein Zweikampf in der Nachspielzeit zwischen Xherdan Shaqiri und Ebrima Colley. Der FCB-Captain fährt seine Ellbogen aus und trifft seinen Gegenspieler im Oberkörperbereich. «Von weitem dachte ich sofort: Achtung, wenn er ihn am Kopf trifft, ist es klar Rot», sagt Schürpf. «Aber wie man in der Slowmotion sieht, trifft er ihn nicht perfekt. Er wollte ihn mit dem Körper abdecken. Wenn ich es von nah sehe, trifft Shaqiri ihn am Arm und er hält sich am Kopf.»

Rolf Fringer ergänzt: «Wenn er 10 Zentimeter grösser wäre, wäre der Ellbogen direkt auf Kopfhöhe. Er wollte sich abschütteln von ihm. Wenn man böse sein will, kann man hier Rot geben. Das hat es auch schon gegeben. Aber ich finde es richtig, dass man hier einfach nur Gelb gibt.»

Das sieht auch Schiedsrichter-Experte Erlachner so: «Es ist nicht eine Waffe, die er gegen den Kopf einsetzt. Es ist ein Machtkampf. Für mich ist Gelb absolut korrekt in dieser Szene.»

Ellbogenschlag von Shaqiri? Das sagen Schürpf, Fringer und Erlachner

Ellbogenschlag von Shaqiri? Das sagen Schürpf, Fringer und Erlachner

02.11.2025

Die Highlights der Partie

YB – Basel 0:0

YB – Basel 0:0

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

