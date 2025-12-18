  1. Privatkunden
2:6-Pleite im Wankdorf Das sagen Trainer Seoane und Captain Benito zur brutalen GC-Ohrfeige

Tobias Benz

18.12.2025

Seoane: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Seoane: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

17.12.2025

Die Young Boys gehen zuhause gegen die im zweitletzten Rang platzierten Grasshoppers 2:6 unter. Im Berner Lager dominieren nach der Partie Frust und Ärger. Die Stimmen zum Spiel.

Tobias Benz

18.12.2025, 10:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • YB verliert das letzte Heimspiel des Jahres gegen GC überraschend klar mit 2:6.
  • Gemäss Captain Loris Benito und Trainer Gerardo Seoane kam man bei YB nicht mit dem hohen Pressing des Gegners klar.
  • Während Benito von einer «absolut schlechten Leistung» spricht, nervt sich Seoane in erster Linie über den verschlafenen Start.
  • In der letzten Partie vor der Winterpause gegen Lugano droht YB den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.
Mehr anzeigen

«Es war eine absolut schlechte Leistung», faucht YB-Captain Loris Benito nach der 2:6-Ohrfeige gegen GC im Interview bei blue Sport. «Ich wiederhole mich. Wir hatten in dieser Saison schon ein paar solche Spiele.» Und dennoch: Eine solch klare Niederlage gegen die im zweitletzten Rang platzierten Zürcher hatte in Bern vor der Partie wohl niemand erwartet.

«Das ist selbstverschuldet, da müssen wir sehr hart mit uns ins Gericht gehen und zur Kenntnis nehmen, dass wir heute absolut fehl auf dem Platz waren», ärgert sich Benito weiter.

Insbesondere das hohe Pressing der Gäste bereitete YB Probleme. Zwar habe man antizipiert, dass der Gegner extrem bissig und früh in die Zweikämpfe gehen würde, der ausgedachte Spielplan habe aber «nicht funktioniert», erläutert Benito.

«Am Schluss sind wir auseinandergefallen»

«In erster Linie nervt mich am meisten, dass wir den Start verschlafen haben», gibt sich auch YB-Trainer Seoane frustriert. «Wir haben es von Anfang an nicht geschafft, gegen ihr Pressing herauszuspielen, obwohl es hinter der Kette doch viele Räume hatte.»

Doch nicht nur hinten läuft bei YB am Mittwoch einiges schief, auch vorne kann man trotz der beiden Tore zahlreiche Chancen nicht verwerten. «Wenn die erste Halbzeit 3:3 ausgeht, sagt niemand etwas», ist sich Benito sicher und verrät: «Wir hatten das beste Gefühl, dass wir das Spiel noch drehen können. Aber am Schluss sind wir auseinandergefallen.»

Benito: «Es war eine absolut schlechte Leistung»

Benito: «Es war eine absolut schlechte Leistung»

17.12.2025

Nach dem 2:4 in der 85. Minute und der Roten Karte gegen Rayan Raveloson fallen noch zwei weitere GC-Tore – innert zwei Minuten. Das ärgere einem natürlich, bestätigt Seoane. «Wir kommen zurück ins Spiel und man hat das Gefühl, man sei nahe dran. Am Schluss machst du aber den einen oder anderen individuellen Fehler zu viel.» Am Ende sei man dann schlicht «naiv» gewesen. «Die letzten beiden Tore waren überflüssig», legt sich der YB-Coach fest.

Weil Basel am Mittwoch zeitgleich in Luzern gewinnt, schiebt sich das Team von Ludovic Magnin wieder vorbei an den Bernern und auf Platz drei. YB fällt derweil sogar hinter Lugano zurück und belegt kurz vor der Winterpause mit acht Punkten Rückstand auf Leader Thun nur noch Rang fünf.

Zeit, sich gross darüber zu ärgern, bleibt aber kaum. «Am Sonntag haben wir ein unglaublich wichtiges Spiel gegen Lugano, um diese Vorrunde mit einem positiven Resultat abzuschliessen. Wir müssen vorwärts schauen», gibt sich Benito kämpferisch.

