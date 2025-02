Das sagt Dani Wermelinger zum Fehlentscheid beim Platzverweis

Schiri-Boss Dani Wermelinger zum Fehlentscheid beim Winterthur-Platzverweis Beim Spiel Luzern gegen Winterthur entscheidet Schiedsrichter Johannes von Mandach nach VAR-Intervention fälschlicherweise auf Rote Karte. Schiri-Boss Wermelinger nimmt gegenüber blue Sport Stellung. 10.02.2025

Gianni Wyler, Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine zu Unrecht gezückte Rote Karte gegen Tobias Schättin liess die Emotionen im Lager von Winterthur hochkochen.

Trainer Uli Forte wählte im Interview mit blue Sport harte Worte. Für ihn war der Platzverweis von Schiedsrichter Johannes von Mandach eine «Retourkutsche», nachdem er zuletzt die Unparteiischen öffentlich kritisiert hatte. Von Mandach entschuldigte sich nach dem Spiel für die falsche Beurteilung der Szene.

Schiri-Boss Dani Wermelinger kann den Frust von Winterthur nachvollziehen und nimmt die Kritik als Ansporn für sich und das Team. Mehr anzeigen

Nach der Unrecht gezückte Roten Karte gegen Winterthur-Spieler Tobias Schättin, für die sich der Schiedsrichter Johannes von Mandach im Nachgang entschuldigte, lässt FCW-Trainer Uli Forte seinem Ärger im Interview mit blue Sport freien Lauf.

Der 50-Jährige wittert eine Verschwörung gegen sein Team und spricht von einer «Retourkutsche». Forte klistierte erst kürzlich mit Blick in Richtung Swiss Football League: «Wenn die Liga will, dass wir nicht mehr in der Super League sind, dann müssen sie es einfach sagen!» Nach seinen geharnischten Aussagen eröffnet die Liga am Montag ein Disziplinar-Verfahren gegen Forte. Viel Wirbel also um den Fehlentscheid.

Einsatzplanung wurde noch angepasst

«Bei jedem Verein, der durch einen falschen Entscheid von uns benachteiligt wurde, kann ich den Unmut nachvollziehen», meint Dani Wermelinger, der Verantwortliche für die Spitzen-Referees.

Wieso die SFL gerade jetzt ein Verfahren gegen Forte eingeleitet hat – und nicht schon früher – begründet der Aargauer mit einer unterschiedlichen Ausgangslage: «Im ersten Interview hat man sich sehr neutral, nicht bezogen auf eine Person gezeigt. Man hat einfach Kritik an einzelnen Entscheidungen bekundet.»

Forte hat in seiner Brandrede noch moniert, dass der betreffende VAR dem Klub bereits in jüngerer Vergangenheit Fehlentscheide eingebrockt habe. «Wir sind sehr sensibel in der Einsatzplanung», meint Wermelinger. Bezüglich des Spiels Luzern-Winterthur habe man noch personelle Änderungen vorgenommen.

«Wir hatten das Gefühl, es sei besser, wir wechseln noch. Dass es am Schluss nicht aufgegangen ist, das gibt es immer wieder. Das ist wie bei einem Trainer, wenn er eine Mannschaft aufs Spielfeld schickt. Manchmal hat man mehr Erfolg, manchmal weniger», so Wermelinger.

Englische Wochen sehr fordernd

Wermelinger nimmt die Kritik als Ansporn. «Wir haben die Fälle alle sehr transparent und ehrlich mit den Leuten aufgearbeitet. Es liegt an jedem Einzelnen bei uns, insbesondere auch am Management, einen Schritt vorwärts zu machen, den Fokus auf dem Platz zu haben, den Fokus in Volketswil (Standort vom VAR – Anm. d. Red.) zu haben und die richtigen Entscheidungen auf dem Platz und in Volketswil zu haben.»

Ob der Vorfall ein Argument für eine Professionalisierung im Schweizer Schiedsrichterwesen ist? «Ja natürlich. Wir hatten eine englische Woche. Und englische Wochen sind immer sehr fordernd für alle unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sowie Assistenten und Assistentinnen. Wenn man zwei, drei Einsätze in einer Woche hat, dann ist das natürlich extrem anspruchsvoll», sagt Wermelinger.

«Ich möchte aber die Fehler nicht nur darauf zurückführen», hält der 53-Jährige fest. «Schlussendlich haben wir in zwei, drei Szenen nicht gut ausgesehen, da sind wir nicht zufrieden vom Management her. Und jetzt stehen wir auf – das ist wie bei einer Mannschaft – wir kommen zurück», betont Wermelinger.

