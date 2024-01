Peter Zeidler, wie fühlen Sie sich ohne Alain Sutter? Alain Sutter hat Peter Zeidler im Juli 2018 als FCSG-Coach installiert. Nun musste der Sportchef seinen Posten räumen. Was Zeidler dazu zu sagen hat und welche Ziele er mit der Mannschaft verfolgt, das hörst du im Video. 18.01.2024

FC St. Gallen ohne Alain Sutter, das ist für Peter Zeidler eine neue Erfahrung. Im Interview mit blue News spricht der dienstälteste Super-League-Trainer über den Rauswurf seines langjährigen Weggefährten und die sportlichen Ziele des FCSG.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen St. Gallen ist nach 18 Spielen erster Verfolger von Leader YB. Der Meistertitel sei beim FCSG aber kein Thema, stellt Trainer Peter Zeidler klar.

Im Interview mit blue News spricht Zeidler auch über den Rauswurf von Sportchef Alain Sutter, dem er «immer dankbar» sein werde.

Der Entscheid habe auch ihn überrascht. Zeidlers Blick ist aber nach vorne gerichtet, denn bereits am Samstag gilt es wieder ernst. Mehr anzeigen

Anfang Januar trennte sich der FC St. Gallen nach sechs Jahren von Sportchef Alain Sutter. Präsident Matthias Hüppi erklärte, man habe bei einer Neuorganisation keinen Konsens gefunden. Mit Roger Stilz stellten die Espen auch gleich den Sutter-Nachfolger vor.

Am Rande der Swiss Football Night will blue News von FCSG-Coach Peter Zeidler wissen, wie er den Entscheid aufgenommen hat. «Alain Sutter hat mich damals 2018 geholt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Er hat mir die Chance gegeben, bei so einem tollen Verein, jetzt schon fast sechs Jahre, arbeiten zu können.» Er habe sehr gut mit Sutter zusammengearbeitet, das werde aber mit Roger Stilz nicht anders sein.

Wurde Zeidler selbst immer informiert oder wurde auch er vom Entscheid überrascht? «Es war die Entscheidung des Verwaltungsrats. Von daher habe ich die ganzen Details nicht mitbekommen. Für mich war es dann auch überraschend», verrät der 61-Jährige, der seit Juli 2018 beim FCSG an der Seitenlinie steht und damit mit Abstand der dienstälteste Super-League-Trainer ist.

Auf die Frage, ob er noch in Kontakt stehe mit Sutter, sagt Zeidler: «Wir haben SMS geschrieben. Nicht Hunderte, aber schon ein paar. Ich habe mich bei ihm bedankt, er hat sich auch bei mir bedankt für das, was er lernen konnte. Das hat mich sehr gefreut.» Er wünsche Sutter alles Gute und man werde sich sicherlich mal wieder sehen. «Aber jetzt haben wir natürlich die Aufgabe, gut zu sein mit unserer Mannschaft.»

Greift der FCSG nach den Sternen?

Die St.Galler sind vor dem Rückrundenstart mit fünf Punkten Rückstand erster Verfolger von YB. Vom Meistertitel träumt Zeidler deshalb noch lange nicht. «Ich glaube, YB ist im Moment unantastbar», sagt Zeidler, der auch an das letzte Direktduell erinnert, in dem der FCSG mit 0:3 unterging.

Sind das die Worte eines Tiefstaplers? YB hat nicht weniger als fünf Spieler, die am Afrika Cup weilen und mit Ulisses Garcia, der zu Marseille wechselt, hat man eine weitere Stammkraft verloren. Hinzu kommt die Doppelbelastung, da der amtierende Meister europäisch noch vertreten ist.

«Wir haben auch einen beim Afrika Cup mit Zigi. Es sind noch 15 Spiele bis die Zweiteilung kommt. Wir sind schon mal froh, dass wir 33 Punkte haben. Wir haben auswärts erst einmal gewonnen. Wenn wir dann mal fünfmal gewonnen haben, können wir wieder reden», so Zeidler. Das vor der Saison ausgerufene Ziel, nach 33 Spieltagen unter den ersten 6 klassiert zu sein, das bleibt bestehen. Damit wäre der FCSG im Kampf um die europäischen Plätze vertreten.

St.Gallen muss zum Rückrundenauftakt auswärts bei Lausanne-Sport antreten. blue Sport zeigt die Partie am Samstagabend live.

