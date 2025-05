GC-Trainer Oral: «Wir haben uns diese Ausgangslage sehr hart erarbeitet» Zwei Tage vor dem Showdown im Abstiegskampf der Super League spricht GC-Trainer Tomas Oral an einer Pressekonferenz über das anstehende Spiel gegen St.Gallen und das grosse Ziel Ligaerhalt. 20.05.2025

Am Donnerstag steht der Showdown im Abstiegskampf der Super League an. GC-Trainer Tomas Oral will an der Medienkonferenz vor dem Spiel gegen St.Gallen Zuversicht ausstrahlen – und nicht über Giotto Morandi sprechen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Abschluss der Super-League-Saison trifft GC am Donnerstag auf den FC St.Gallen und kann mit einem Sieg zumindest den direkten Abstieg aus eigener Kraft verhindern.

GC-Trainer Tomas Oral gibt sich vor dem Showdown im Abstiegskampf zuversichtlich und sagt: «Jetzt haben wir noch einmal eine riesige Möglichkeit, um das selbst zu regeln. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen.»

Über die Situation von Giotto Morandi will sich Oral dagegen nicht unterhalten. Mehr anzeigen

Am Donnerstag geht es für die Grasshoppers ums Überleben in der Super League. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag verspricht Hochspannung. Derzeit stehen die Hoppers auf dem Barrage-Platz und können mit einem Heimsieg gegen St.Gallen zumindest den direkten Abstieg aus eigener Kraft verhindern. Leistet Sion zudem Schützenhilfe gegen Winterthur, winkt gar der direkte Klassenerhalt.

Aber: Verliert GC gegen die Ostschweizer, droht der direkte Abstieg in die Challenge League. Vor dem wegweisenden Spiel steht GC-Trainer Tomas Oral den Journalisten an einer Medienkonferenz Red und Antwort.

GC-Trainer Tomas Oral über …

… die Vorbereitung auf das letzte Spiel

«Wir sind sehr fokussiert. Wir fahren jetzt nirgendwo hin, dass wir uns nochmals abschotten. Die Mannschaft macht einen lockeren Eindruck, zieht gut mit und ist sehr zuversichtlich. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die Mannschaft sehen, die wir in vielen Phasen gesehen haben, seit dem ich da bin.»

… Gegner St.Gallen

«Sie wollen mit Sicherheit einen sauberen Abschluss haben und werden alles daran setzen, um uns das Leben so schwer zu machen, wie es nur geht.»

… die Situation von Giotto Morandi

«Er ist momentan nicht verfügbar, verletzt. Was er genau hat? Da müsste ich die medizinische Abteilung noch einmal fragen. Ich kann ihn nicht nutzen. Wir brauchen jetzt nicht über Giotto Morandi reden. Du kannst mich gerne nach dem Spiel noch einmal fragen.»

… das grosse Ziel Ligaerhalt

«Jeder weiss, worum es geht. Wir haben uns die Ausgangslage sehr hart erarbeitet. Wir hatten schon eine bessere Position, die wir leider nicht festigen konnten. Jetzt haben wir noch einmal eine riesige Möglichkeit, um das selbst zu regeln. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen.»

… die unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen

«Fakt ist: Es geht wie ein roter Faden schon durch die ganze Saison. Es gibt gewisse Dinge, die man überdenken und überarbeiten muss. Aber ich bin nicht derjenige, der das ins Rollen bringen oder seinen Senf dazu geben muss.»