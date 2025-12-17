  1. Privatkunden
Sion im VAR-Pech? Das sagt Schiri-Experte Grossen zur heissen Penalty-Szene in St.Gallen

Tobias Benz

17.12.2025

Das sagt Schiri-Experte Grossen zum nicht gegebenen Sion-Penalty

Das sagt Schiri-Experte Grossen zum nicht gegebenen Sion-Penalty

16.12.2025

Bei der Partie St.Gallen – Sion kommt es am Dienstag zu einer heissen Szene im St.Galler Strafraum. Der VAR schaltet sich ein, aber Schiedsrichter Lukas Fähndrich lässt sich auch am Bildschirm nicht umstimmen. Der Entscheid sorgt im Studio bei blue Sport für viel Zündstoff. 

Tobias Benz

17.12.2025, 08:00

17.12.2025, 08:02

Sion verliert in St.Gallen nach 1:0-Führung mit 1:3 und geht nach fünf Super-League-Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz. Aus Walliser Sicht bleibt jedoch ein bitterer Nachgeschmack.

Der Grund: Beim Stand von 1:0 für die Gäste kommt es zu einer heissen Szene im St.Galler Strafraum, die aber selbst nach VAR-Überprüfung keinen Penalty für Sion nach sich zieht. Obwohl auf den Bildern klar zu sehen ist, dass St.Gallens Behar Neziri am Trikot seines Gegenspielers zieht, entscheidet Schiedsrichter Lukas Fähndrich nach Beurteilung des Videos auf kein Foulspiel.

Wie Schiri-Experte Grossen aus St.Gallen erfahren hat, liegt das daran, dass Fähndrich glaubt, Sions Nivokazi sei bereits vor der Aktion aus dem Gleichgewicht geraten. Zudem habe auch der Walliser seinen Ellbogen im Nacken eines St.Gallers und begehe damit gleichzeitig auch ein Foul, erklärt er im Studio bei blue Sport.

Trotzdem ärgert sich Grossen über den Entscheid: «Man sieht einen klaren Trikotzupfer. Das ist wie eine Radarfalle mit dem VAR heutzutage. Und wenn man so zupft, dann ist es einfach Penalty.»

Mehmedi: «Das muss Penalty geben!»

Die blue Sport Experten Georges Bregy und Admir Mehmedi pflichten dem Schiri-Experten bei. «Das muss Penalty geben», echauffiert sich Mehmedi, während Bregy sich ebenfalls festlegt: «Für mich ist ganz klar, dass er wegen des Trikotzupfers aus dem Gleichgewicht gerät. Bevor er abspringt, zupft ihn der St.Galler schon am Trikot.»

Nach dem Spiel ist auch Sions Lavanchy frustriert. Auf die Szene angesprochen sagt der 32-jährige Abwehrspieler im Interview bei blue Sport: «Wenn ich etwas sage, sage ich etwas Schlechtes und die Liga kommt und das ist nicht gut für mich. Mit diesem Penalty entwickelt sich das Spiel vielleicht etwas anders.»

Lavanchy über Penalty-Szene in St.Gallen: «Wenn ich etwas sage, ist das nicht gut für mich»

Lavanchy über Penalty-Szene in St.Gallen: «Wenn ich etwas sage, ist das nicht gut für mich»

16.12.2025

Das könnte dich auch interessieren

Video-Highlights. 19-jähriges Sturm-Juwel macht den Deckel drauf: St.Gallen schlägt Sion 3:1

Video-Highlights19-jähriges Sturm-Juwel macht den Deckel drauf: St.Gallen schlägt Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

St.Gallen – Sion 3:1

Super League | 18. Runde | Saison 25/26

16.12.2025

