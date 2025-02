Nach über 400 Pflichtspielen für den FC Basel beendet Taulant Xhaka per Ende Saison seine Profi-Karriere. Am Tag nach seiner Verkündung tritt er in Basel vor die Medien und spricht über seine Entscheidung.

Im Sommer ist Schluss: Taulant Xhaka beendet nach über 400 Pflichtspielen für den FC Basel seine Karriere. An einer Medienkonferenz erklärt der 33-Jährige am Tag nach seiner Rücktritts-Ankündigung, wieso der Zeitpunkt aus seiner Sicht optimal ist und wie die Reaktionen ausgefallen sind.

Ausserdem unterstreicht Xhaka, dass er bis zum letzten Spiel seiner Karriere hohe Ambitionen verfolgt: «Ich will unbedingt Meister und Cupsieger werden.»

Wird die Nummer 34 künftig wieder vergeben? «Natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir für Taulant etwas Tolles planen können. Wir sprechen uns ab und dann sehen wir im letzten Spiel, was daraus geworden ist», sagt Sportdirektor Stucki. Für Xhaka ist derweil klar, welcher Spieler die Nummer eines Tages so oder so noch tragen dürfte: «Granit ist der einzige, der die Nummer noch haben dürfte. Das entscheidet dann aber Dani, ob diese noch vergeben wird oder nicht.»

Xhaka: «Will unbedingt Meister und Cupsieger werden» Der 33-Jährige träumt vom perfekten FCB-Abschied und macht klar, dass er nach wie vor in Form ist. «Ich trainiere immer noch voll und bin bereit», sagt Xhaka. «Ich will unbedingt Meister und Cupsieger werden.» Er hoffe, dass sein Rücktritt im Team etwas auslöse. «Heute hat man gemerkt, dass alles noch einmal alles geben wollen.»

«Gestern gab es Tränen» Xhaka gibt zu, dass ihm der Rücktritt nahegeht. «Ich konnte die Anrufe nicht annehmen, ich war sehr emotional», sagt Xhaka. «Gestern gab es auch Tränen.»

Wie hat es die Mannschaft erfahren? «Die Mannschaft hat es am Morgen erfahren. Dani hielt eine Rede, die sehr emotional war und mich sehr berührte», erzählt Xhaka und bedankt sich noch einmal für die vielen Nachrichten. «Auch Alex Frei hat mich heute angerufen. Ich konnte leider nicht ran, ich muss ihn noch zurückrufen.» Taulant Xhaka spricht über seinen anstehenden Rücktritt im Sommer. Bild: FC Basel

Bleibt Xhaka im Klub? «Dani hat es mir mehrmals vorgeschlagen. Für mich ist das momentan keine Option. Ich will Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen und Abstand vom Fussball haben. Meinen Trainerschein werde ich machen – aber zuerst einfach mal ausruhen», so Xhaka.

«Mich hat niemand rausgedrängt» «Mir war wichtig, dass ich selbst entscheiden kann», sagt Xhaka und stellt klar: «Es war nicht so, dass Dani auf mich zukam. Sondern ich ging auf ihn zu. Es war der richtige Zeitpunkt. Mich hat niemand rausgedrängt.»

Keine gemeinsames Karriereende mit Bruder Granit Xhaka sagte stets, dass er vor seinem Karriereende noch einmal mit Bruder Granit zusammenspielen will. «Sicher ist man traurig, dass es nicht klappt. Das war ein Ziel von mir. Aber ich bin auch froh, ein anderes Kapitel zu beginnen. Ich mache meinen Trainerschein, Granit hat ihn schon. Also vielleicht sind wir mal zusammen Trainer.»

Der richtige Zeitpunkt «Es ist ein super Zeitpunkt», sagt Xhaka über seinen Rücktritt. «Es läuft gut, die Euphorie ist da. Ich hatte auch mit Dani Stucki sehr gute Gespräche. Ich ging vor zwei, drei Wochen auf ihn zu und wollte eine Lösung finden. Der Rücktritt im Sommer ist der beste Zeitpunkt und ich wollte im Guten aufhören.»

Xhaka: «Gestern war ich emotional» Wie geht es Taulant Xhaka am Tag nach dem Rücktritt? «Es geht mir sehr gut. Gestern war ich emotional. Ich bekam viele Nachrichten, auch von den Freuden. Sie wussten alle nichts. Die Feedbacks waren sehr positiv», sagt Xhaka.

Die Reaktionen auf Xhakas Rücktritt Xhakas Teamkollegen beim FC Basel reagieren emotional auf die Rücktritts-Ankündigung, genauso wie sein Bruder Granit Xhaka und die FCB-Fans. «Bin noch nicht bereit dafür» Taulant Xhaka kündigt Rücktritt an – FCB-Mitspieler und Bruder Granit reagieren emotional

Xhaka verkündete am Mittwoch seinen Rücktritt Der FC Basel verliert eine grosse Identifikationsfigur. Taulant Xhaka, der praktisch seine ganze Laufbahn beim FCB verbracht hat, will seine Profikarriere auf Ende Saison beenden.

