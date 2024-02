«Nur Gewinner» – das sagt Michael Wegmann zum Abgang von FCZ-Coach Henriksen Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, ordnet den sofortigen Abgang von FCZ-Trainer Bo Henriksen ein und erklärt, wieso er dem Dänen auch in der Bundesliga den Durchbruch zutraut. 13.02.2024

Bo Henriksen verlässt den FC Zürich per sofort und soll das kriselnde Mainz vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten. So reagieren Medien und Fans auf den überraschenden Wechsel.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bo Henriksen verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt nach Deutschland zum FSV Mainz, den er zum angepeilten Ligaerhalt führen soll.

Die Reaktionen auf den überraschenden Wechsel fallen gemischt aus. Während viele Mainz-Anhänger ihren Cheftrainer noch gar nicht kennen, fragen sich die FCZ-Fans, wer bei den Zürchern die Nachfolge des Dänen antritt. Mehr anzeigen

Erst vor wenigen Tagen gibt der FC Zürich bekannt, dass Bo Henriksen seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FCZ im Sommer verlassen wird. Doch es kommt anders. Weil der Däne eine Chance in der Bundesliga erhält und diese auch wahrnehmen will, verlässt Henriksen die Zürcher per sofort.

Dass sich Mainz für den 49-Jährigen entscheidet, kommt unerwartet. «Überraschung! Mainz holt diesen Dänen-Trainer», titelt etwa auch die «Sport Bild», macht den Fans des Bundesligisten aber Hoffnung und schreibt: «In seiner Heimat gilt er bereits als der neue Jürgen Klopp.»

Gemischte Reaktionen der Fans

Das scheint aber nicht alle Anhänger zu beeindrucken, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt. «Tut mir leid für euch… den schlechtesten Coach der Schweizer Liga geholt», kommentiert ein User unter den Twitter-Beitrag der Mainzer. Ein anderer schreibt: «Klingt leider wieder wenig vielversprechend.» Und ein dritter Follower fragt: «Warum holt man sich nicht einmal einen guten Trainer, warum spart man auf dieser Position?»

Tut mir leid für Euch… den schlechtesten Coach der Schweizer Liga geholt — Facts (@FactsXCIX) February 13, 2024

Ein Grossteil der Anhänger gibt allerdings zu, Henriksen bisher nicht gekannt zu haben. «Ich kenne ihn nicht. Seine Vita liest sich ganz gut», lautet ein Kommentar. Ein User will dagegen wissen: «Guter Trainer. Hat aber in Zürich zu wenig auf die Nachwuchsspieler gesetzt. Da MUSS er sich in Mainz umstellen.» Derweil erinnert der User «FC Zürich Hub»: «Ähnliche Situation wie vor einem Jahr beim FCZ. Er wird das packen!»

Viel Erfolg Bo auch in Mainz. Ähnliche Situation wie vor einem Jahr beim FCZ. Er wird das packen! — FC Zürich Hub (@FCZHub) February 13, 2024

«Die Chance auf die Bundesliga gibt es auch nicht jeden Tag»

Schaut man sich auf den Profilen des FCZ um, hält sich die Begeisterung in engen Grenzen. Ein Fan bedauert den Abgang, zeigt aber Verständnis: «Schade, aber verständlich. Die Chance auf die Bundesliga gibt es auch nicht jeden Tag.» Ein anderer schreibt auf Instagram: «Schade, dass du plötzlich gehst, wo du noch gesagt hast, dass du mit uns Titel gewinnen willst.»

Für Kopfschütteln sorgt, dass erst vor wenigen Tagen angekündigt wird, dass Henriksen bis zum Saisonende bleiben soll. «Fehlt nur noch das Zelt, dann ist der Zirkus perfekt», ärgert sich ein Anhänger auf Instagram. Ein anderer schreibt: «Das Saisonende ist schneller gekommen als ich gedacht habe.»

Mehrere Anhänger fragen sich ausserdem, wie es mit dem FCZ weitergehen soll. «Kein Trainer parat? Ich verrecke», ist in einem Kommentar zu lesen. Ein User stellt die wohl sarkastische Frage: «Weiss jemand, ob Foda noch frei ist?» Und einer fordert: «Holt einen richtigen Trainer. Zum Beispiel Breitenreiter.»