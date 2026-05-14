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Nächster Meilenstein winkt Das sind die wichtigsten Faktoren für den Erfolg des FC Sion

SDA

14.5.2026 - 05:00

Kreshnik Hajrizi (links) und Goalie Anthony Racioppi sind wichtige Teile des derzeitigen Erfolgs beim FC Sion.
Kreshnik Hajrizi (links) und Goalie Anthony Racioppi sind wichtige Teile des derzeitigen Erfolgs beim FC Sion.
Keystone

Neben Meister Thun ist der FC Sion das Überraschungsteam der Saison. Dank eines starken Schlussspurts winkt den Wallisern die beste Klassierung seit 19 Jahren.

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Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

14.05.2026, 05:00

14.05.2026, 08:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Sion ist zwei Runden vor Schluss Tabellenvierter und könnte mit zwei Siegen im besten Fall gar noch Vizemeister werden.
  • Der Hauptgrund für die starke Saison: Im Wallis handelt man weitsichtig und besonnen. Das war beim FC Sion über viele Jahre hinweg nicht der Fall.
  • Am Donnerstag könnte Sion mit einem Sieg gegen Lugano den dritten Platz erobern (16.30 live auf blue Sport).
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Mit 19 von möglichen 21 Punkten aus den letzten sieben Runden ist Sion das Team der Stunde. Gewinnen die Walliser auch das Heimspiel am Auffahrtsdonnerstag gegen Lugano (16.30 Uhr live auf blue Sport), würden sie vor dem letzten Spieltag Platz 3 in der Tabelle erobern. Seit der Einführung der Super League im Jahr 2003 hat Sion die Saison erst einmal, 2006/07, als Dritter beendet. Das Duell ist zusätzlich brisant: Mit Rang 3 wäre die Europacup-Teilnahme gesichert, während die Mannschaft auf Platz 4 auf einen Cupsieg des FC St. Gallen hoffen muss.

FC Sion - FC Lugano
FC Sion - FC Lugano

Do 14.05. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Sion - FC Lugano

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Unabhängig vom Ausgang der letzten beiden Runden darf sich der FC Sion über eine starke Saison freuen. Das sind die Erfolgsfaktoren.

Anthony Racioppi

Mit nur 35 Gegentoren ist Anthony Racioppi der beste Goalie der Super League. Beim FC Sion schlug der 27-Jährige genau so ein, wie es sich die Verantwortlichen vom Zugang im Sommer erhofft hatten. Endlich blieb er einmal verletzungsfrei und gewann zunehmend an Stabilität. 15-mal spielte er in der Liga zu null, zuletzt sogar fünfmal in Folge.

Sein grosses Potenzial hatte der Genfer bereits während seiner Zeit bei den Young Boys angedeutet. Damals hatte er David von Ballmoos als Stammgoalie abgelöst, wurde jedoch noch in derselben Saison wieder degradiert. Der Grund war seine Fehleranfälligkeit, die ihm später auch bei Hull City zum Verhängnis wurde.

Obwohl er in der Saison davor kaum gespielt hatte, glaubten sie in Sitten an Racioppi. Sportchef Barthélémy Constantin stattete den Goalie gleich mit einem Vierjahresvertrag aus. Wichtig für Racioppis Entwicklung war neben dem Vertrauen auch Goalietrainer Massimo Colomba, der nach zehn Jahren beim FC Basel seit 2022 beim FC Sion tätig ist. Ihm gelang es, aus dem Rohdiamanten den grossen Rückhalt des Teams zu formen.

Sion-Goalie Racioppi: «Als mir bei YB der Stecker gezogen wurde, war ich wütend»

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Anthony Racioppi spricht im Interview mit blue Sport über das schwierige letzte Jahr und seine neue Herausforderung im Wallis.

08.08.2025

Starker Teamgeist

Bei einer Mannschaft, die gerade eine erfolgreiche Phase erlebt, den Teamgeist hervorzuheben, ist wenig überraschend. Denn selbstverständlich wird die Stimmung innerhalb des Teams durch gute Resultate begünstigt. Beim FC Sion geht dies jedoch weit über den aktuellen Höhenflug hinaus.

Schon nach der vergangenen Saison, die Sion als Aufsteiger auf dem 9. Rang beendet hatte, hoben viele Spieler die gute Atmosphäre hervor. So erklärte etwa Benjamin Kololli bei seiner Vertragsverlängerung, die Rückkehr nach Sion sei einer der besten Entscheide seiner Karriere gewesen.

Eben jener Kololli, der früher als «Unruheherd» galt und beim FC Basel wegen einer ausschweifenden Partynacht kurzzeitig suspendiert worden war, verwaltet bei den Wallisern inzwischen die Team-Kasse. Weil diese noch gut gefüllt war, organisierte die Mannschaft zu Beginn der vergangenen Woche einen Ausflug in den Europapark. Es war eine Reise mit Symbolkraft. Der einst so unruhige Verein erlebt seine Achterbahnfahrten inzwischen fast nur noch ausserhalb des sportlichen Alltags.

Kronig: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen»

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10.05.2026

Didier Tholot

Apropos Konstanz: Wie wurde früher über den Trainerverschleiss beim FC Sion gespottet. Seit Christian Constantin 2003 zum zweiten Mal Klubpräsident wurde, gab es unzählige Trainerwechsel. Die kurze Zündschnur des Präsidenten hatte Didier Tholot selbst bereits erlebt. Trotzdem trat er im Juli 2023 seine vierte Amtszeit als Trainer des FC Sion an. Was genauso gut in einer Kurzepisode hätte enden können, entwickelte sich zum längsten Engagement eines Trainers des FC Sion seit Ende der 1980er-Jahre.

Der 62-jährige Franzose gilt als Trainer, der eisern an seinen Prinzipien festhält. Das führt dazu, dass Spieler dank des grossen Vertrauens im vertrauten System aufblühen. In schwächeren Phasen sorgte dies allerdings auch schon für Kritik, weil sich Tholot vermeintlich zu lange gegen Anpassungen gewehrt habe.

Dank der Cupsiege 2009 und 2015 – dem bislang letzten Titel des FC Sion – geniesst Tholot im Wallis ohnehin Kultstatus. Dass ihm in seiner vierten Amtszeit bislang ein weiterer Titel fehlt, wird durch den Punkteschnitt von derzeit 1,73 relativiert. Sollte er die Walliser nun in den Europacup führen, wäre dies der nächste Meilenstein für den Trainer, dessen Vertrag vor drei Wochen bis 2029 verlängert wurde.

Bereits jetzt ist Tholot hinter Mattia Croci-Torti (Lugano), Mario Frick (Luzern bis Ende Saison) und Mauro Lustrinelli (Thun) der dienstälteste Super-League-Trainer. Wer bei Tholots Amtsantritt darauf gewettet hätte, wäre wohl für verrückt erklärt worden.

Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion
Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klicken sie sich durch die Galerie.

Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klicken sie sich durch die Galerie.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #62 Didier Tholot, Juli 2023 (Vertrag bis 2029)

#62 Didier Tholot, Juli 2023 (Vertrag bis 2029)

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023

#61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023

#60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #59 Christian Constantin, interimistisch Februar 2023 – März 2023

#59 Christian Constantin, interimistisch Februar 2023 – März 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023

#58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022

#57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021

#56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021

#55 Christian Constantin, interimistisch März 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021

#54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020

#52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #51 Christian Zermatten, interimistisch November 2019.

#51 Christian Zermatten, interimistisch November 2019.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019.

#50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019.

#49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018.

#48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018.

#47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017.

#46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017.

#45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017.

#44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016.

#43 Christian Constantin, interimistisch August 2016.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016.

#42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014.

#41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014.

#39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014.

#38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013.

#37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013.

#36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013.

#35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012.

#34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012.

#33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012.

#32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012.

#31 Vladimir Petkovic, Mai 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012.

#30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.»

«#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.»

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011.

#28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010.

#27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009.

#26 Christian Constantin, interimistisch April 2009.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009.

#25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008.

#24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008.

#23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008.

#22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008.

#21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007.

#20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007.

#19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006.

#18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006.

#17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006.

#16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006.

#15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005.

#14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005.

#13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004.

#12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot.

#10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004.

#9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003.

#8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996.

#6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996.

#5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994.

#3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993.

#1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion
Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klicken sie sich durch die Galerie.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #62 Didier Tholot, Juli 2023 (Vertrag bis 2029)

#62 Didier Tholot, Juli 2023 (Vertrag bis 2029)

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023

#61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023

#60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #59 Christian Constantin, interimistisch Februar 2023 – März 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #51 Christian Zermatten, interimistisch November 2019.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013.

#35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012.

#34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012.

#33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012.

#32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012.

#31 Vladimir Petkovic, Mai 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012.

#30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.»

«#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.»

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011.

#28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010.

#27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009.

#26 Christian Constantin, interimistisch April 2009.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009.

#25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008.

#24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008.

#23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008.

#22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008.

#21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007.

#20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007.

#19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006.

#18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006.

#17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006.

#16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006.

#15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005.

#14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005.

#13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004.

#12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004.

#11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot.

#10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004.

#9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003.

#8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997.

#7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996.

#6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996.

#5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995.

#4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994.

#3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993.

#2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993.

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Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993.

#1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993.

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Geschickte Kaderplanung

Erst 31 Jahre alt ist Barthélémy Constantin, der Sohn des Präsidenten. Dennoch bringt er bereits grosse Erfahrung als Sportchef mit. Diese Funktion übt er seit 2014 aus, wobei er nicht immer so freie Hand hatte wie heute. In dieser Zeit lernte er, was bei einem Klub wie dem FC Sion funktioniert – und was nicht. Unvergessen bleibt das glücklose Engagement von Mario Balotelli, zu dem Christian Constantin einst im Interview mit «Blick» sagte: «Die Lehre von Barthélémy zum Sportchef kostet mich mit verrückten Deals wie diesem ein Vermögen, wie Sie sehen.»

Doch der Sohnemann zeigte sich lernfähig. Er schaffte es, verdiente Leistungsträger im Team zu halten, und verstärkte das Kader vor dieser Saison gezielt mit Spielern wie Kreshnik Hajrizi, Rilind Nivokazi, Josias Lukembila oder Donat Rrudhani. Auch die Leihe des Schweizer Nachwuchs-Internationalen Winsley Boteli erwies sich als goldrichtig. Trotz seiner Joker-Rolle kommt der 19-Jährige wettbewerbsübergreifend auf zehn Tore und weckte damit weitherum Interesse. Es wird bereits spekuliert, dass Sion die Kaufoption in Höhe von kolportierten 3,5 Millionen Euro ziehen und den Spieler anschliessend mit Gewinn weiterverkaufen könnte.

Fest steht: Beim lange unruhigen FC Sion wird inzwischen weitsichtig und besonnen gehandelt. Und das spiegelt sich im sportlichen Erfolg wider.

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

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Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

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