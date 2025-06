Das sind die Marktwert-Gewinner der Super League

Xherdan Shaqiris Marktwert hat sich trotz überragender Leistungen in der abgelaufenen Saison nicht verändert. Bild: Keystone

«Transfermarkt» präsentiert die neuen Marktwerte der Super-League-Spieler. Während Xherdan Shaqiri trotz überragender Statistiken stagniert, können andere Stars ihren Wert um ein Vielfaches steigern.

Das wertvollste Trio

Obwohl er seit Mitte März mit einem Kreuzbandriss ausfällt, ist Alvyn Sanches derzeit der wertvollste Spieler der Super League. Sein aktueller Marktwert wird von «Transfermarkt» auf 14 Millionen Euro beziffert – und damit um 11,5 Millionen höher als noch vor der Saison im vergangenen Juli. Das entspricht einer Wertsteigerung von 460 Prozent.

Ähnlich verläuft die Entwicklung bei den Lugano-Verteidigern Mattia Zanotti und Albian Hajdari. Zanottis Wert stieg in Verlauf der letzten Saison von 4 auf 13 Millionen Euro, Hajdaris Wert steigerte sich von 3 auf 12 Millionen Euro.

Die grössten Sprünge

Einen noch grösseren Sprung macht allerdings Luzerns Aleksandar Stankovic. Vor einem knappen Jahr noch bei einem Marktwert von 1 Million, ist der 19-jährige Sohn von Inter-Legende Dejan nun 11 Millionen Euro wert – und damit neu auf Platz 4 der Rangliste der wertvollsten Super-League-Spieler.

Die Inter-Leihgabe Aleksandar Stankovic gilt als Martkwert-Gewinner der Super League. Bild: Keystone

Ebenfalls einen Sprung macht Basels Jonas Adjetey. Der Marktwert des 21-Jährigen ist mittlerweile bei 8 Millionen Euro, nachdem er zu Beginn der Saison noch bei 600'000 Euro stand. Eindrücklich ist auch die Marktwert-Entwicklung von Lausannes Karim Sow. Zu Beginn der Saison noch bei 250'000 Euro, steht er nun bei 4,75 Millionen.

Dem 18-jährige FCZ-Juwel Cheveyo Tsawa wird ein Marktwert von 3,9 Millionen Euro beigemessen. Zu Beginn der Saison war dieser noch bei 100'000. Der Wert von Teamkollege Junior Ligue war bei Saisonstart noch auf 500'000 Euro festgelegt, nun steht der 20-jährige FCZler bei 4 Millionen.

Nicht zu vergessen: FCL-Juwel Bung Meng Freimann. Der 19-jährige Innenverteidiger steht zum Saisonstart bei einem Marktwert von bloss 70'000 Euro, mittlerweile ist dieser auf 2,5 Millionen gestiegen. Auch der junge Sion-Verteidiger Gora Diouf ist um ein Vielfaches mehr wert als noch zu Beginn der Saison. Er macht einen Sprung von 300'000 auf 4 Millionen Euro.

Das YB-Trio

Beim entthronten Meister macht ein Trio zumindest in Sachen Marktwert einen Schritt nach vorne. Jaouen Hadjams Wert entwickelt sich im Lauf der letzten Saison von 2 auf 7 Millionen Euro, Marvin Keller steigert sich um 6,5 auf nun 9 Millionen Euro Marktwert und Zachary Athekame macht einen grossen Sprung von 800'000 Euro auf 5 Millionen.

Zachary Athekame konnte seinen Marktwert in der vergangenen Saison um über 470 Prozent steigern. Bild: Keystone

Weitere Gewinner

St.Gallens Willem Geubbels stand zu Beginn der Saison noch bei einem Marktwert von 2,5 Millionen und konnte diesen innerhalb eines Jahres auf 10 Millionen Euro hochschrauben.

Eine ähnliche Entwicklung legt Basels Leon Avdullahu hin, der sich um 8 Millionen steigern konnte und nun ebenfalls bei 10 Millionen Euro steht. Teamkollege Bénie Traoré ist neu ebenfalls 10 Millionen Euro wert – und damit 6 Millionen mehr als noch zu Beginn der Saison.

Lugano-Verteidiger Martim Marques macht ebenso einen grossen Schritt. Zu Beginn der Saison noch bei 1,5 Millionen Euro, wird ihm nun ein Wert von 7 Millionen zugeschrieben. Luzerns Thibault Klidjé war zu Beginn der Saison noch 700'000 Euro wert, nun steht er bei 4 Millionen.

Xherdan Shaqiri

Und was ist mit dem Überflieger der Liga? Trotz 18 Toren und 21 Assists in 34 Ligapartien kann der 33-Jährige seinen Marktwert nicht steigern. Das ist einfach erklärt: Spieler ab 30 Jahren verlieren an Attraktivität und werden nur noch vereinzelt aufgewertet. Ab 32 Jahren ist gar eine altersbedingte Abwertung vorgesehen – welche Shaqiri dank seiner Traum-Saison aber immerhin abwenden kann und wie schon vor einem Jahr mit einem Marktwert von 2 Millionen Euro geführt wird.

