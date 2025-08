Für Thomas Häberli (Mitte) ist die Super-League-Saison nach zwei Spielen beendet. Bild: Keystone

Nach bloss zwei Spieltagen ziehen die Verantwortlichen bei Servette die Reissleine und entlassen Trainer Thomas Häberli. Der Rauswurf kommt aber nur auf den ersten Blick aus heiterem Himmel.

Schon nach dem zweiten Spieltag der neuen Super-League-Saison muss sich der erste Trainer verabschieden. Thomas Häberli muss seinen Posten bei Servette räumen, noch bevor die neue Saison so richtig begonnen hat. Wobei das für die Genfer nicht zutrifft.

Denn für Servette gibts kein Abtasten. Gerade in den ersten Wochen stehen wegweisende Partien auf dem Programm – vor allem auf internationaler Bühne. Noch bevor der Vize-Meister am Samstag zuhause gegen St.Gallen mit 1:4 untergeht, verpasst man gegen Viktoria Pilsen trotz Hinspiel-Sieg die Qualifikation für die Champions-League-Playoffs. Das bringt das europäische Überleben in Gefahr.

Wegweisendes Duell mit Utrecht

Bereits am Donnerstag gilt es für Servette in der Europa-League-Qualifikation ernst, wo das Hinspiel des so wichtigen Duells mit Utrecht ansteht. Setzt man sich gegen die starken Niederländer durch, ist man mit Sicherheit für die Conference League qualifiziert und hätte in den Playoffs gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien oder Breidablik aus Island gute Chancen auf die Qualifikation für die Europa-League-Ligaphase.

Bleibt man dagegen gegen Utrecht hängen, muss Servette den Gang in die Conference-League-Quali antreten und trifft da mit Panathinaikos oder Schachtar Donezk auf ein echtes Schwergewicht. Es würde erneut das Verpassen des europäischen Geschäfts drohen. Das will man bei Servette unbedingt verhindern.

Weilers Abgang und Geigers Rückkehr

Häberli hat man aber offenbar nicht zugetraut, den Turnaround so schnell zu schaffen und das Team bis zum Utrecht-Spiel wieder aufzurichten. Das fehlende Vertrauen wiederum hat auch mit dem Abgang von René Weiler zu tun, der grosse Stücke auf Häberli hält und ihn als Trainer nach Genf lotste.

«Wir verstehen uns, weil wir eine ähnliche Auffassung haben, wie man intern und extern kommuniziert. Da passt kein Blatt Papier zwischen uns», unterstreicht Häberli einst. Doch als Weiler Ende Mai als Sportchef hinschmeisst und den Genfern den Rücken kehrt, verliert Häberli seinen grössten Fürsprecher und seine Vertrauensperson – und schlussendlich auch seinen Job.

Entschieden wird das von der Sportkommission des Servette FC. Dazu gehört da seit Weilers Abgang auch Vereinslegende Alain Geiger, der die Genfer zum Aufstieg und in den Europacup coachte, bevor er den Verein 2023 verliess. Steht Geiger nun gleich selbst wieder an die Seitenlinie? Zumindest kurzfristig lautet die Antwort: Nein. Bis auf Weiteres übernehmen Stürmertrainer Alexandre Alphonse und Assistent Bojan Dimic die Mannschaft interimistisch.

