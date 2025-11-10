  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

blue Sport Story schlägt hohe Wellen FC Zürich schafft das kollektive Straftraining für Junioren ab

Luca Betschart

10.11.2025

Die Straftrainings in der FCZ-Academy sind Geschichte.
Die Straftrainings in der FCZ-Academy sind Geschichte.
Bild: KEYSTONE

Wenige Tage nachdem blue Sport die kollektiven Straftrainings im FCZ-Nachwuchs publik gemacht hat, werden diese wieder eingestellt. Ab sofort müssen die Nachwuchsspieler bei Pleiten nicht mehr sprinten. 

,

Luca Betschart, Michael Wegmann

10.11.2025, 10:45

10.11.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Weil man beim FC Zürich mit den Resultaten im Nachwuchs unzufrieden war, setzte man zuletzt auf Straftrainings.
  • Je höher die Pleite, desto mehr musste gerannt werden. «Wir wollen im Rahmen von temporären Zusatztrainings die Winnermentalität und die Resilienz der jungen Spieler stärken», erklärte der FCZ in einer schriftlichen Stellungnahme.
  • Wenige Tage nachdem blue Sport über diese ungewöhnlichen Methoden berichtet hatte, reagiert der Klub jetzt und schafft die Strafläufe per sofort ab. 
Mehr anzeigen

In der letzten Woche berichtete blue Sport, dass der FC Zürich im eigenen Nachwuchs auf unübliche Methoden zurückgreift. Weil man mit den Resultaten unzufrieden war, wurden Straftrainings angeordnet, um den jungen Spielerinnen und Spielern Beine zu machen.

Bei Niederlagen mit einem Tor Differenz mussten die Talente der FCZ-Academy direkt nach Schlusspfiff fünf 100-Meter-Sprints absolvieren. Bei zwei Toren Differenz mehr. Und bei einer Differenz von drei Gegentoren und mehr mussten alle Spielerinnen und Spieler inklusive Trainer tags darauf am Morgen sogar im Campus Heerenschürli antraben und dort ihre Läufe absolvieren. «Kollektive Straftrainings sind ein No-Go, besonders in der Jugendabteilung», sagt der langjährige Erziehungswissenschaftler Andy Benz im Gespräch mit blue Sport und stellt klar: «Sie sind unverhältnismässig und kontraproduktiv.» 

Der Bericht wirft hohe Wellen in der Szene. Auch Ex-FCZ-Nachwuchschef Heinz Russheim und Ex-Talentmanager Ivano Sicuro halten nicht mit Kritik zurück. Russheim schreibt auf LinkedIn etwa: «Fakt ist, dass aktive Trainer und Spieler diese temporären Zusatztrainings in keiner Weise als solche identifizieren, sondern als Massregelung durch schwache Persönlichkeiten taxieren.»

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go». Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go»Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

Umdenken beim FCZ

Auf Nachfrage von blue Sport erklärt der FCZ noch vor wenigen Tagen in einer schriftlichen Stellungnahme: «Es stimmt, dass wir im Rahmen von temporären Zusatztrainings die Winnermentalität und die Resilienz der jungen Spieler stärken wollen.» Und: «Es ist wichtig zu wissen, dass es im Gegenzug bei guten Leistungen auch immer wieder Belohnungen wie gemeinsame Teamessen, freie Tage oder Regenerationswochen gibt.»

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef. «Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef«Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Jetzt, nur wenige Tage nachdem die kollektiven Straftrainings im FCZ-Nachwuchs publik wurden, werden diese wieder eingestellt. blue Sport erfuhr, dass die Spieler trotz 1:4-Pleite am Samstag zuhause gegen Thun am Sonntag nicht zum üblichen Straftraining am Sonntagmorgen in den Campus aufgeboten wurden. Zur Überraschung aller.

blue Sport fragt bei den FCZ-Verantwortlichen nach: Sind die Straftrainings per sofort gestrichen? Ja, lässt der Klub ausrichten. Dies sei so geplant gewesen, heisst es, man habe ja gesagt, dass es sich um eine temporäre Massnahme handeln würde.

Das könnte dich auch interessieren

Zürich – Luzern 3:2

Zürich – Luzern 3:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Hediger: «Es geht hier nicht um mich»

Hediger: «Es geht hier nicht um mich»

08.11.2025

Meistgelesen

Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst
Landi-Bäckerei muss trotz Gewinn schliessen
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Trump begnadigt seinen Ex-Anwalt Rudy Giuliani und zahlreiche Wahlhelfer

Mehr aus dem Ressort

Super League. Abe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt

Super LeagueAbe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt

Wettsucht-Geständnis. Fringer lobt Frick: «Ein super Vorbild für junge Menschen»

Wettsucht-GeständnisFringer lobt Frick: «Ein super Vorbild für junge Menschen»

Ein Aufsteiger als Meisterkandidat. «Diese Thuner sind langsam unheimlich»

Ein Aufsteiger als Meisterkandidat«Diese Thuner sind langsam unheimlich»

YB-Spieler loben Taktikfuchs Seoane. Fassnacht: «Ich halte so viel von ihm als Trainer»

YB-Spieler loben Taktikfuchs SeoaneFassnacht: «Ich halte so viel von ihm als Trainer»

Feuriges Romand-Derby. Lausanne und Sion teilen sich die Punkte

Feuriges Romand-DerbyLausanne und Sion teilen sich die Punkte