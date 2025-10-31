«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1» Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB. 31.10.2025

Contini wird am Mittag nach dem 3:3 gegen GC gefeuert, Seoane willkommen geheissen. YB kommuniziert die Trainer-Rochade innert 100 Minuten. Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, glaubt, dass da vorgespurt wurde.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

YB feuert Giorgio Contini auf Platz 5. Am Tag nach einem 3:3 gegen GC im Letzigrund, eine Woche nach dem Sieg gegen den FCZ im selben Stadion. Hauptgrund für die Trennung seien die grossen Leistungsschwankungen gewesen, sagen die Verantwortlichen. «Aus diesem Grund kamen wir nach dem Spiel gegen GC zum Schluss, dass in dieser Konstellation der Glaube an nachhaltige Verbesserungen nicht mehr vorhanden ist», wird Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, zitiert.

Um 12:30 Uhr vermeldet YB Continis Entlassung, um 14:11 Uhr bereits dann dessen Nachfolger Gerardo Seoane. «Die Rückkehr des dreifachen Meistertrainers Gerardo Seoane ist ein klares Statement der YB-Bosse. Sie wollen zurück auf den Thron und scheuen dafür keine Mühe», sagt Michael Wegmann, Leiter blue News Sport.

Irritiert ist Wegmann von der Geschwindigkeit der Ereignisse. «Ich finde es eher unrealistisch, dass man in Bern so schnell arbeitet. Dass man am Mittag nach dem 3:3 bei GC die Trainerentlassung kommuniziert und nicht mal zwei Stunden später schon den neuen Trainer präsentiert. Von aussen betrachtet hat man das Gefühl, dass man sich schon länger mit Seoane geeinigt und nur noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat.»

4 Trainer-Entlassungen nach 12 Runden

Schnell ist nicht nur YB, schnell ist die ganze Liga unterwegs. Die Super League feuert ihre Trainer in einer beeindruckenden Kadenz. Als erstes erwischt es Thomas Häberli bei Servette, schon nach Runde 2 wird er gefeuert. Ihm folgt Winterthurs Rettungsheld der letzten Saison Uli Forte nach Spieltag 9. Auch FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag muss vor Runde 10 seinen Spind räumen. Jetzt, nach Runde 12, schickt YB Giorgio Contini.

Vier Trainer sind nach einem Drittel der regulären Saison schon weg. Wegmann: «Das ist schon extrem. Feuern die Verantwortlichen in derselben Kadenz weiter, hat noch vor der Ligateilung in Championship Group und Relegation Group jedes der 12 Teams einen neuen Trainer auf der Bank.»