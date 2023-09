David Degen: «Beim FCB ist unsere Strategie aufgegangen»

FCB-Präsident David Degen beantwortet am kommenden Donnerstag deine ganz persönliche Frage. KEYSTONE

David Degen zieht nach Transferschluss eine positive Bilanz. Ein Wermutstropfen bleibt aber die Abfuhr des FC Luzerns in Sachen Ardon Jashari. Am Donnerstag steht der FCB-Präsident exklusiv für blue Sport Red und Antwort. Stelle jetzt deine persönliche Frage an David Degen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel hat auf die neue Saison hin 23 Mutationen zu verzeichnen. Zehn Spieler verliessen den Klub, 13 Akteure stiessen frisch ans Rheinknie.

Trotz des «miserablen» Saisonstarts zieht Präsident David Degen im Interview mit der «Basler Zeitung» nach Transferschluss eine positive Bilanz. Die Umstrukturierung des Teams «war ein grosser, wichtiger Schritt auf unserem Weg».

Der FC Basel hat einen verrückten Transfersommer hinter sich. Zehn Spieler kehrten dem FCB den Rücken, 13 neue Akteure stiessen auf die neue Saison hin zum 18-fachen Schweizer Meister – Leihspieler sowie vereinsinterne Wechsel sind dabei ausgeklammert.

Der Kader des FC Basels wurde kräftig durchgewirbelt und ist noch in der Findungsphase. Das frühe Aus in der Conference-League-Quali und ein Kontostand von vier Zählern nach fünf Ligaspielen sind Indizien dafür, dass beim FCB noch wenig zusammenpasst. «Der Saisonstart war miserabel», sagt David Degen im Interview mit der «Basler Zeitung». Immerhin hat der FCB im Cup die ersten Runden überstanden und trifft im Achtelfinal am 31. Oktober auswärts auf Kriens.

Die Einkäufe des FC Basels in der Übersicht* Andy Diouf (Rennens / 5,5 Millionen Euro – Kaufoption gezogen, an Lens weiterverkauft)

Renato Veiga (Sporting B / 4,6 Millionen Euro)

Zeki Amdouni (Lausanne-Sport / 4 Millionen Euro – Kaufoption gezogen, an Burnley weiterverkauft)

Juan Carlos Gauto (Huracan / 3,9 Millionen Euro)

Adrian Leon Barisic (NK Osijek / 3 Millionen Euro)

Jonathan Dubasin (Albacete / 3 Millionen Euro)

Thierno Barry (SK Beveren / 3 Millionen Euro)

Djordje Jovanovic (Maccabi Tel Aviv / 2,8 Millionen Euro)

Maurice Malone (Augsburg / 2 Millionen Euro)

Finn van Breemen (ADO Den Haag / 1 Million Euro)

Dominik Schmid (GC / 900'000 Euro)

Gabriel Sigua (Dinamo Tifilis / 700'000 Euro)

Mohamed Dräger (Nottingham Forest / 420'000 Euro) Mehr anzeigen

*Alle Angaben zu den Transfers und den Ablösesummen stammen von transfermarkt.ch

Dennoch fokussiert sich der Bebbi-Boss auf die Sonnenseite am Rheinknie. Im Moment vertritt Degen die Meinung: «Beim FCB ist unsere Strategie aufgegangen.» Die Sanierung des Kaders stand im Transfersommer im Vordergrund. Die Umstrukturierung des Teams «war ein grosser, wichtiger Schritt auf unserem Weg.»

Geplatzter Jashari-Transfer hinterlässt Spuren

Alles verlief aber nicht nach Plan. So erteilte Ligakonkurrent Luzern dem FCB eine Abfuhr, als Rotblau mit Mittelfeldregisseur Ardon Jashari bereits einig schien. Der FC Luzern um Sportchef Remo Meyer warf dem FC Basel vor, dass er sich nicht an die Regeln gehalten habe, indem er zuerst den Spieler kontaktierte.

Dieser Vorwurf will Degen nicht auf sich sitzen lassen. Der FCB habe so verhandelt, wie alle anderen auch verhandeln würden. «Wer behauptet, dass das normalerweise anders läuft, lebt entweder in einer Traumwelt oder kennt das Geschäft nicht. Die absolute Mehrheit der Transfers läuft so ab, wie das bei Jashari der Fall war», sagt Degen im Interview.

Seit Transferschluss ist klar, dass Jashari definitiv nicht zum FC Basel wechseln wird. Dennoch hält David Degen mit einem Schmunzeln fest: «Also wenn Remo Meyer mir nun doch noch Jashari geben will, darf er mich gerne anrufen.»

Stelle deine Frage an FCB-Präsident David Degen

Das Handy in die Hand nehmen dürfen auch die Leserinnen und Leser von blue News. Du darfst David Degen deine Frage stellen. Am kommenden Donnerstag ist der FCB-Präsident beim neuen Format von blue Sport «Heimspiel on Tour» zu Gast und beantwortet eure Fragen. Was willst du von David Degen wissen? Schicke deine Frage per Sprachnachricht (WhatsApp oder SMS) an 079 ‎893 40 62.