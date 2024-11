David Degen: «Es gab ein streng geheimes Treffen mit Shaqiri»

Mit dem FC Basel zurück auf der Erfolgsspur: Präsident David Degen. Imago

Der FC Basel ist in der Super League in der Tabelle wieder ganz oben anzutreffen. Massgeblichen Anteil daran hat Rückkehrer Xherdan Shaqiri. Für David Degen war er das vielleicht noch fehlende Puzzleteil.

FCB-Präsident David Degen sieht in Shaqiri ein Faktor für den Aufwärtstrend beim FCB. Mit ihm sei «vielleicht noch das Puzzleteil dazugekommen, das bisher gefehlt hat», sagt Degen dem «Blick».

Der Verpflichtung des Ex-Nati-Stars sei ein langer Prozess vorausgegangen, einem «streng geheimen Treffen» inklusive. Mehr anzeigen

Beim FC Basel läuft der Karren aktuell wie geschmiert. In der Super League spielt der FCB ganz oben mit, auch Königstransfer Xherdan Shaqiri blüht immer mehr und mehr auf. Nach seinem Hattrick beim 3:1-Sieg gegen Servette ist er mit nur 11 Einsätzen nach 15 Spieltagen neuer Topskorer der Super League (5 Tore, 7 Assists).

Diese Entwicklung nimmt David Degen mit Freude zur Kenntnis. «Es wächst etwas zusammen, es passiert etwas Positives in diesem Team», sagt der FCB-Präsident schon vor dem Servette-Spiel dem «Blick». Es gehe nun darum, die Qualität konstant zu bestätigen.

Während der FCB im vergangenen Jahr zeitweise Tabellenletzter war, greifen die rotblauen Rädchen wieder ineinander. «Mit der Ergänzung von Shaqiri ist vielleicht noch das Puzzleteil dazugekommen, das bisher gefehlt hat.»

Shaqiri-Transfer war ein sehr langer Prozess

Das Puzzleteil Shaqiri aber überhaupt zu bekommen, war ein Kraftakt. Während der EM kamen Degen und Sportchef Daniel Stucki zum Entschluss: Wenn Shaqiri will, ist seine Verpflichtung ein «No-Brainer».

Dann leitete der FCB erste Schritte in einem «langen, sehr langen Prozess» ein. Stucki nahm mit Shaqiris Berater Kontakt auf, dann kam es zu einem «streng geheimen Treffen in der Schweiz».

Mit dabei: Shaqiri selbst, sein Management, Stucki und Degen. «Shaqiri hat uns seine Motivation und sein Interesse sehr glaubhaft vermittelt. Danach musste ich keine weitere Sekunde überlegen, dass wir alles machen müssen, um ihn zum FCB zurückzuholen.»

David Degen und Xherdan Shaqiri waren einst Teamkollegen, jetzt wollen sie den FC Basel zum Erfolg führen. Keystone

Vom Meistertitel spricht Degen nicht

Der Coup zahlt sich aus. Shaqiri fügt sich in der Mannschaft immer mehr ein und überzeugt mit Raffinesse und Spielwitz. Obschon der FCB nach langer Zeit wieder Leader ist und der eine oder andere Fan wohl schon vom Titel träumt, stapeln Degen und Co. tiefer. «Das Ziel ist, in den Top 6 zu landen, um in der Championship Group zu sein.»

