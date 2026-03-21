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FCB-Präsident spricht Klartext David Degen: «Mein Wunsch ist, dass Yann Sommer bald anruft»

Luca Betschart

21.3.2026

Im FCB-Podcast «Achzädreyenünzig» spricht Präsident David Degen ausführlich über den vollzogenen Trainerwechsel, den enttäuschenden Saisonverlauf und die Planungen für die neue Spielzeit.

Luca Betschart

21.03.2026, 08:27

21.03.2026, 08:33

Der FC Basel rennt den hohen Erwartungen in dieser Saison weit hinterher. Ob in der Meisterschaft, im Cup oder im internationalen Geschäft – der amtierende Schweizer Meister verpasst seine gesteckten Ziele klar. Im Podcast «Achzädreyenünzig» nimmt Präsident David Degen kein Blatt vor den Mund.

David Degen über …

… die enttäuschenden Resultate

«Es gab Spiele, die uns als FC Basel nicht passieren dürfen. Ein solches Spiel in einer Saison kann man noch schlucken, aber wir hatten mehrere davon. Das waren inakzeptable Leistungen, die nichts zu tun haben mit Qualität, sondern mit Mentalität und Werten. Da machen wir als Klub keine Kompromisse.»

Heftige Online-Reaktionen. FCB-Fans wüten nach Degen-Interview

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… den blamablen Auftritt in St. Gallen

«Ich war eingeladen in der Loge und konnte nicht einfach gehen. Aber sonst wäre ich gegangen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe überlegt, in der Halbzeit in die Kabine zu gehen. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Katastrophal war nur der Vorname. So dürfen wir den FC Basel nicht präsentieren. Es hätte auch 6:0 sein können, da hätten wir uns nicht beschweren dürfen.»

… Neo-Trainer Stephan Lichtsteiner

«Er traut sich die Challenge zu, das zeigt den Charakter von Steph und wo er hin will als Trainer. Natürlich ist er jung und macht Fehler, aber er darf auch Fehler machen. Kommunikativ hat er sich das eine oder andere Mal unglücklich ausgedrückt. Da ist er sich bewusst, dass er sich verbessern muss. Lieber mal weniger ist mehr. Wir sind da, um zu lernen.

So wie ich das mitbekomme, ist Stephan einer der ersten Trainer seit wir den Klub übernommen haben, der kompromisslos durchzieht und vor niemandem Halt macht. Ihm geht es um Leistung und Erfolg.»

Jobgarantie für Lichtsteiner. FCB-Boss Degen: «Jeder Mensch macht Fehler, aber wir stehen Vollgas hinter ihm»

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… die laufenden Planungen für die Zukunft

«Wir sind seit über einem Monat schon an der Planung für die neue Saison. Wir wollen wieder ein anderes Gesicht zeigen, angreifen. Wir müssen auch selbstkritisch sein. Wir haben (im letzten Sommer) vermutlich Fehler in der Zusammensetzung des Staffs gemacht und bei gewissen Kaderüberlegungen. Die fliegen uns heute um die Ohren. Diesen Fehlern müssen wir uns stellen und sie analysieren.

Solange ich bei diesem Klub etwas zu sagen habe, werden wir nicht einfach Transfers machen, damit wir Transfers gemacht haben. Wir müssen mit jedem Franken, den wir einnehmen, richtig umgehen.»

UHD HDR FC Winterthur - FC Basel 1893
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So 22.03. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Winterthur - FC Basel 1893

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… eine mögliche Rückkehr von Yann Sommer

«Jonas Omlin ist ein super Spieler und super Typ, der sicher ein Kandidat ist bei uns. Mein Wunsch, wenn ich das als Präsident des Klubs sagen darf, ist, dass Yann Sommer bald anruft. Er weiss Bescheid und muss nur ein Signal geben. Ob sich das dann auch realisieren lässt, weiss ich aber nicht. Ich kenne auch seine Pläne nicht. Aber ich schätze Yann unheimlich als Menschen und Spieler. Und das heisst nicht, dass Jonas nicht auch ein sehr guter Kandidat ist.»

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