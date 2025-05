David Degen: «Viele haben uns das gar nicht zugetraut – vor allem mir nicht»

FCB-Präsident Degen: «Viele haben uns das gar nicht zugetraut» FCB-Präsident David Degen spricht im Interview mit blue Sport über den Meistertitel mit dem FC Basel und zieht den Hut vor Xherdan Shaqiri. 11.05.2025

FCB-Präsident David Degen spricht im Meister-Interview mit blue Sport über seine Emotionen, zieht den Hut vor Xherdan Shaqiri und wendet sich auch an seine Kritiker.

Mitte Mai 2021 übernimmt David Degen beim FC Basel das Ruder. Vier Jahre später gibt der stolze FCB-Präsident als Schweizer Meister am Barfüsserplatz ein erstes Interview. «Was soll ich sagen? Innerlich natürlich grosse Emotionen, ich kann sie vielleicht nicht so zeigen. Ich freue mich riesig fürs Team, für alle, die hier mitgearbeitet und ihren Teil dazu beigetragen haben», sagt Degen im Gespräch mit blue Sport. «Man sieht, was auf dem Barfi abgeht – das ist wahnsinnig. Für das arbeiten wir jeden Tag.»

Insbesondere zu Beginn seiner Amtszeit weht Degen in der Öffentlichkeit ein rauer Wind entgegen. «Viele haben uns das gar nicht zugetraut – vor allem mir nicht. Viele Leute kennen mich auch nicht persönlich, was ich für Werte habe und wie ich ticke», wendet sich Degen an seine Kritiker und fügt an: «Das ist gut so, sie sollen es auch nicht wissen. Fakt ist: Wir haben etwas in die Hände bekommen, bei dem wir auch nicht gedacht haben, dass wir es so in die Hände bekommen. Es war nach der Corona-Zeit, die Leute wussten gar nicht, wie viele Widerstände uns gegeben waren.»

Eine Statue für Shaqiri

Es sei enorm viel geschrieben worden. «Alle wissen es immer besser. Mir ist das egal. Mir ist wichtig, dass ich bei mir selbst bleibe», sagt Degen und unterstreicht: «Ich freue mich mit meinen Kollegen, dem Team und für jeden Mitarbeiter. Wir sind zu einem Team, zu einer Einheit zusammengewachsen.»

Und doch hebt Degen einen entscheidenden Erfolgsfaktor heraus: «Mit der Verpflichtung von Shaq wollten wir ein Zeichen setzen. Shaq hat es erreicht. Er hätte den einfachen Weg nehmen können, Geld kassieren in Saudi-Arabien oder sonst was», lobt Degen und schwärmt: «Aber nein, er ist zurückgekommen zum FCB. Das löst auch für ihn persönlich enormen Druck aus. Er hat allem standgehalten. Hut ab, grosses Kino. Ich habe ihm gesagt: Ich baue dir eine Statue.»

Mehr Stimmen der FCB-Meisterhelden

FCB-Meistermacher Fabio Celestini: «Es ist absolut fantastisch, was hier heute passiert» FCB-Trainer und Schweizer Meister Fabio Celestini steht blue Sport nach der Meisterparty auf dem Barfi Red und Antwort. 11.05.2025

Dominik Schmid in Partylaune: «Taulant Xhaka hat ganz Basel auseinander genommen» Dominik Schmid geniesst die Meisterfeier mit dem FC Basel in volle Zügen und verteilt im Interview mit blue Sport zahlreiche Komplimente. 11.05.2025

Mehr zur FCB-Meisterfeier

So wird FCB-Meistermacher Shaqiri auf dem Barfi empfangen 11.05.2025

Taulant Xhaka wird von den FCB-Fans auf dem Barfi bejubelt 11.05.2025