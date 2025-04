David Degen: «Wir stehen zu hundert Prozent hinter Fabio Celestini»

In der ersten Folge des «Achzädreyenünzig»-Podcasts war David Degen zu Gast. Der FCB-Präsident sprach über die Ziele seines Klubs und die Zukunft von Trainer Fabio Celestini.

David Degen ist aktuell bestens gelaunt, wie der FCB-Boss im Podcast «Achzädreyenünzig» festhält: «Wenn man die Tabelle anschaut, könnte die Stimmung nicht besser sein. Vor den drei Siegen hatten wir eine schwierige Phase, nun merkt das Team und Fabio (Celestini), dass etwas in der Luft liegt diese Saison.» Man fange nun an weiterzudenken, gibt Degen zu.

Ob es schon reicht für Titel dieses Jahr? Letztes Jahr sei «extrem schwierig» gewesen, im Sommer hätte man an vielen Rädchen drehen müssen, die nun langsam ineinandergreifen würden.

Degen: «Unser Ziel war die Top 6, das haben wir erreicht. Ziele muss man anpassen.» Zwar sei ein Titel kein Muss, aber: «Wir sind 7 Runden vor Schluss 4 Punkte vorne, jetzt will ich Meister werden», meint er. Er selbst sei jedenfalls top motiviert. Wenn ihn jemand zum Meister machen könne, wenn er auf Mount Everest laufe, würde er die Koffer packen, witzelt der 42-Jährige.

Am letzten Sonntag sei er in der Kabine gewesen und habe den Spielern gratuliert. Er habe eine spezielle Energie wahrgenommen. «Die Spieler spüren, dass sie diese Saison was erreichen können», so Degen.

In der Nati-Pause (Mitte März bis Ende März) habe man klubintern viele Gespräche geführt. Da werde jeweils intensiv, kritisch und kontrovers diskutiert. Am Ende zähle nur der Erfolg des Klubs, erläutert Degen. Jüngst gab es von aussen herangetragene Unruhe. Trotz der sportlich vielversprechenden Ausgangslage – im Cup steht man im Halbfinal – wolle der Verein nicht mit Celestini in die Zukunft gehen, kursierten via Medien Gerüchte.

«Weiss nicht, ob Fabio im Sommer gehen will»

«Fakt ist: Fabio hat bis 2026 Vertrag. Fabio ist, Stand jetzt, im Sommer unser Trainer. Ich kenne die Sicht von Fabio nicht, ob er im Sommer gehen will, das wissen wir nicht. Für uns ist das kein Thema. Wir wollen in den letzten Spielen alles herausholen, auch mal einen Reiz setzen. Natürlich haben wir innerhalb der Sportkommission lose Gespräche geführt, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Das gehört zum Geschäft im Fussball-Business. Aber wir stehen zu hundert Prozent hinter Fabio», betont Degen. Umso glücklicher sei er, dass Fabio und das Team sich nichts von der Unruhe habe anmerken lassen.

Viele FCB-Fans wundern sich, dass Klub-Ikone Taulant Xhaka nur wenig Einsatzzeit bekommt und in den letzten neun Liga-Partien nicht mal im Kader stand.

Aufstellung Sache des Trainers – «würde Tauli mitnehmen»

«Das ist reine Sache des Trainers. Ich habe mich noch nie eingemischt, auch wenn andere sagen, ich hätte es getan. Ehrlich gesagt: Ich würde Taulant wohl das eine oder andere Mal auf die Bank mitnehmen, auch wenn er nicht spielt», findet Degen. Dies, weil der 34-jährige Mittelfeldspieler immer noch Energie und Motivation mitbringe und wisse, was Basel bedeute. Degens Wunsch für Xhaka, der im Sommer seine Karriere beenden wird: «Ich hoffe schwer für Tauli, ja für alle, dass wir ihm einen schönen Abschied bereiten können. Das würde ihm sicher viel geben.»

Fabio Celestini setzt nicht mehr auf Taulant Xhaka. Keystone

Degen gesteht, dass er gerne mal dem Trainer die Aufstellung diktieren würde, aber er mache und dürfe das auch nicht. «An dem Tag, an dem ich das mache, muss ich selbst an der Linie stehen», betont Degen. «Aber man diskutiert in der Sportkommission intensiv und sagt dem Trainer Dinge, die wir sehen. Am Schluss muss er aus dem Büro raus und es sich überlegen.»

«Ein guter Trainer passt seine Philosophie ans Kader mit seinen Stärken und Schwächen an – nicht umgekehrt», unterstreicht Degen. Er selbst würde Spieler nie so einsetzen, dass sie ihre Schwäche zeigen müssen, sondern so, dass diese auf ein Minimum reduziert werden. Und versuchen, die Stärken der Spieler hervorzuheben.

Ob die Spieler am Samstagabend im Klassiker gegen den FC Zürich ihre Stärken ausspielen können, erfährst du auf blue Sport ab 20.30 Uhr. Warum Degen nicht gerne auf seine Fussball-Karriere zurückschaut und ob er eine Freundin gefunden hat, erfährst du im Rest der Premieren-Folge.