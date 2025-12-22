  1. Privatkunden
Ex-YB-Goalie David von Ballmoos über den Umzug nach Lugano: «Man rückt als Familie näher zusammen»

Syl Battistuzzi

22.12.2025

Von Ballmoos: «Mein Herz schlägt aktuell für den FC Lugano»

Von Ballmoos: «Mein Herz schlägt aktuell für den FC Lugano»

22.12.2025

Leihwechsel, Vaterfreuden und eine neue sportliche Herausforderung: Goalie David von Ballmoos spricht über seinen Neustart beim FC Lugano.

,

Syl Battistuzzi, Chris Augsburger

22.12.2025, 20:30

David von Ballmoos wechselte Anfang September von den Young Boys leihweise zum FC Lugano. Der Tessiner Klub besitzt eine Option zur fixen Übernahme. Ursprung für den Wechsel war der Wunsch nach mehr Spielzeit. In Bern fiel David von Ballmoos in der Torhüter-Hierarchie hinter Marvin Keller zurück.

Der 30-jährige Goalie bestritt mit seinem neuen Klub sieben Liga-Spiele, ehe ihn Ende Oktober eine Oberschenkelverletzung ausbremste. So musste er auch am Sonntag im Heimspiel gegen seinen Stammklub YB, wo er einst als Junior startete und 263 Pflichtspiele machte – inklusive sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen. 

«Als Fussballer möchtest du ja immer auf dem Platz stehen. Gerade heute wäre es besonders speziell», meint von Ballmoos im Interview mit blue Sport. Aber er habe zu seiner Frau gesagt, das erste Mal in Bern sei dann vielleicht noch etwas spezieller, weil er dort eine lange Zeit zu Hause gewesen sei, so von Ballmoos.

Janko fliegt vom Platz. 0:3 in Lugano: YB kassiert im Tessin die nächste bittere Liga-Pleite

Janko fliegt vom Platz0:3 in Lugano: YB kassiert im Tessin die nächste bittere Liga-Pleite

«Nichtsdestotrotz schlägt mein Herz aktuell für den FC Lugano und dann versuchst du natürlich alles zu machen, damit wir heute gewinnen können», hält er fest. In der Tat gab es am Sonntag einen 3:0-Erfolg für Lugano. 

Interview im Pullover

Was hat sich mit dem Umzug ins Tessin verändert? «Wir wurden hier zum zweiten Mal Eltern. Ausserdem ist die Nähe zu den Freunden und der Familie nicht mehr gleich. Wir sind zwar noch in der Schweiz, aber man ist nicht in fünf Minuten bei den Grosseltern. Wir sind als Familie dadurch etwas näher zusammengerückt», sagt von Ballmoos. 

Auch sportlich sei es eine andere Ausgangslage: «Es tat gut, auf dem Platz stehen und etwas aktiv zu beeinflussen. Das hat mir unglaublich gutgetan. Die Verletzung hat mich zwar ausgebremst, aber auch die Motivation gesteigert», erläutert er. Konkurrent Amir Saipi, der als Ersatz gute Leistungen zeigte, darf sich also fürs 2026 warm anziehen. 

blue Sport Reporter Chris Augsburger meint in Richtung David von Ballmoos, dass ein Interview im Dezember nur mit einem Pullover auch noch angenehm sei. «Das wollte ich nicht sagen, aber man sieht, es hat durchaus seine Vorzüge», scherzt der Berner.

Historischer Tiefpunkt. Spycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»

Historischer TiefpunktSpycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»

Croci-Torti: «Komische Saison»

Croci-Torti: «Komische Saison»

21.12.2025

Steffen über Nati-Ausbootung «Hätte erwartet, dass jemand anruft und mir sagt, dass ich nicht mehr dabei bin»

Steffen über Nati-Ausbootung «Hätte erwartet, dass jemand anruft und mir sagt, dass ich nicht mehr dabei bin»

21.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

